Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тарифы на электроэнергию в Украине не растут, хотя на мировом рынке ее цена увеличивается.

В эксклюзивном интервью телеканалу ICTV глава государства рассказал, что страна идет в отопительный сезон со стабильной политикой.

— У нас электроэнергия осталась такая же, как была к отопительному сезону. И наоборот — цена уменьшилась для малообеспеченных людей. Я убежден, что, несмотря на эти вызовы — а они сложные, — мы идем в отопительный сезон со стабильной политикой, — добавил президент.

В то же время Зеленский отметил, что в определенных областях сейчас есть некоторые технические вопросы, которые будут решены.

Глава государства напомнил, что во время заседания Конгресса местных и региональных властей, которое состоялось в Киеве 30 сентября, был подписан Меморандум между правительством, НАК Нафтогаз Украины и представителями местной власти о неповышении тарифов.

— НАК Нафтогаз Украины и центральная власть гарантируют две вещи: конкретную стабильную цену и стабильный объем. Далее есть технические вопросы, юридические и политические вопросы некоторых представителей местной власти. Все это, я уверен, будет урегулировано, и все получат — не могу сказать, что по желаемой цене — но в любом случае это будет нормальная цена, — подчеркнул он.

Президент добавил, что руководителю Нафтогаза Юрий Витренко поставлена ​​задача постоянно находиться в диалоге с представителями местной власти и помогать в решении энергетических проблем.

Также в интервью Зеленский сообщил о том, что на сегодня газа для потребителей достаточно.