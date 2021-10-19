В Киеве есть все предпосылки для введения красной зоны карантина. В этом заверил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий 18 октября.

– Сейчас в Киеве введена вторая очередь больниц для больных коронавирусом. Кроме того, 70% загруженности койко-мест является причиной для объявления красной зоны, – сказал Михаил Радуцкий.

Вместе с тем, глава парламентского комитета напоминает, что принимать решение об усилении карантинных ограничений должна местная власть.

По состоянию на 18 октября в Киеве за сутки коронавирусом заболели 416 человек. 22 человека умерли, 229 смогли преодолеть болезнь.

Всего в течение 17 октября Covid-19 обнаружили у 9 524 украинцев. Среди них – 790 детей и 122 медработников.

Из-за значительного ухудшения статистики коронавируса Европейский Союз намерен на этой неделе изъять Украину из списка стран, граждане которых могут путешествовать в страны ЕС без дополнительных ограничений.

Фото: Олег Федонюк