Рада предлагает заложить в бюджет-2022 повышение выплат при рождении ребенка

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета предлагает правительству проработать вопрос увеличения выплат при рождении ребенка.

Об этом говорится в проекте бюджетных выводов парламента к проекту государственного бюджета на 2022 год ( №6000-П).

Предлагается помощь на первого ребенка увеличить до 50 тыс. грн, 100 тыс. грн выплачивать на второго ребенка и 150 тыс. грн — на третьего и каждого последующего ребенка, а также определиться относительно необходимости увеличения расходов общего фонда проекта бюджета по программе Выплата некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплата услуг отдельным категориям населения.

Сейчас размер помощи при рождении ребенка составляет 41 280 грн. Сначала единовременно выплачивают 10 320 грн, а остальную сумму родители получают следующие три года равными частями — по 860 грн в месяц.