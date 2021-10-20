Вокруг дистанционного обучения возникает много легенд, обманчивых фактов и вопросов. Что такое домашнее обучение, какими нормами регулируется, в чем его преимущества и недостатки, рассказывают Факты ICTV.

Что такое домашняя форма обучения

Домашняя (или семейная) форма обучения означает, что весь образовательный процесс для ребенка организовывают родители. Однако ученик все равно должен быть на учете в какой-то из школ, чтобы его прогресс отслеживали педагоги.

С сентября 2019 года родители могут выбирать способ и форму обучения ребенка, ориентируясь на его потребности и способности. Сегодня на законодательном уровне в Украине существует четыре такие формы: дистанционное, экстернатное, педагогический патронаж и домашнее.

Если экстернат и педагогический патронаж означают, что ребенок не может посещать школу по уважительным причинам, то домашняя форма разрешена абсолютно всем ученикам.

Домашнее обучение является наиболее независимой от школы формой образования. Однако четыре раза в год ученик должен проходить специальное оценивание. Так проверяют, соответствуют ли его знания государственным нормам.

Если ученик провалит оценивание, то комиссия учителей может принудительно перевести его на стационарную форму обучения. То есть ему придется посещать школу. Также учителя могут ограничиваться лишь рекомендацией, если отклонение от норм не слишком велико.

Как регулируется домашнее обучение в Украине

В 2017 году Верховная Рада Украины приняла новый закон Об образовании. Он предусматривает реализацию концепции Новой украинской школы, которая предусматривает домашнее обучение. Все четыре внешкольные формы обучения в законе называют одним термином – дистанционное обучение. Не путайте с дистанционным обучением, на которое переводят учеников во время обострения карантинных ограничений.

Ученик, который учился дома, имеет право получить полноценный диплом и аттестат, как и все школьники. Однако ему придется сдавать экзамен в конце обучения.

Как перевести ребенка на домашнее обучение

Ребенок должен быть зачислен в какое-то из учебных заведений. Тогда родители пишут заявление о переводе ребенка на домашнее обучение.

К заявлению также нужно приложить:

документ удостоверения личности учащегося,

медицинскую справку № 086-1/о,

документ об образовании (если у ребенка таковой имеется).

Затем заявление рассматривает директор школы и готовит приказ о переходе на домашнее обучение.

Заявление имеет срок, поэтому после его окончания ребенок должен написать контрольные работы и тесты. Это можно сделать дома или в школе.

Как родителям организовать семейное обучение

Домашнее обучение полностью организовывают родители. Они могут вести уроки самостоятельно, если им для этого хватает компетенции, привлекать государственных учителей или же нанимать репетиторов.

Не все родители могут хорошо объяснить точные науки, такие как математика в средней и старшей школе. Поэтому здесь нужна помощь опытного педагога.

В онлайн-школе математики Матема ребенку индивидуально назначат учителя, который также будет контролировать результаты. Ответственность за успехи возложена на профессиональных учителей.

Существуют также онлайн-школы по полной программе как Школа 977. Здесь можно выбрать одно из направлений – дистанционное обучение, дошкольное образование, репетиторство и прочее. Они отличаются ценой и программой обучения.

Преимущества домашнего обучения

Индивидуальный подход. Учитель может уделить больше внимания ученику, если занимается с ним с глазу на глаз. В таком случае ученик может легче и быстрее усвоить темы по любому предмету.

График. Вы можете выбрать удобный для ребенка темп, период каникул. Бояться, что ученик пропустит важный урок в школе и не догонит остальных детей, не нужно.

Отсутствие конфликтов. Вы всегда сможете сменить учителя, если он не понравится ребенку или его работа вас не устроит. Плохое влияние со стороны сверстников также минимизируется.

Недостатки домашнего обучения

Недостаточная социализация. Есть риск, что ребенок вырастет закрытым и останется интровертом. В школе дети получают навыки коммуникации со старшими и сверстниками, которые затем используют в жизни. Если хотите перевести ребенка на домашнее обучение, позаботьтесь, чтобы он регулярно общался с другими детьми.

Дисциплина. Дети часто не готовы воспринимать родителей, как учителей. Поэтому могут возникать конфликты. Дети могут просто отказываться слушать. Эту проблему могут решить репетиторы.