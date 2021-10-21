21 октября, в первый день действия новых правил пассажирских перевозок на время карантина, весь железнодорожный транспорт будет работать согласно графику.

Изменения претерпевают только правила проверки документов, сообщил в комментарии Фактам ICTV руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский.

– Хотим всех успокоить: 21 октября не будет конца света. Не придет конец и железнодорожному миру. Все пассажиры смогут сесть в транспорт. Важно лишь соблюдать правила, – говорит Александр Перцовский.

Особенности проверки документов

С этого дня, кроме билета и паспорта, будут проверять еще и документы для подтверждения безопасного путешествия.

Пассажиры должны предоставить:

сертификат вакцинации против коронавируса (для желтой и красной зоны достаточно одной дозы вакцины)

или отрицательный результат ПЦР или экспресс-тест на антиген (если человек невакцинированный).

Эти требования распространяются только на совершеннолетних. Дети до 18 лет могут путешествовать без каких-либо ограничений.

Для упрощения процедуры проверки сотрудники Укрзализныци будут принимать документы и в бумажном (достаточно копии), и в электронном виде (в приложении Дія).

Изменения в технологии посадки на поезда Интерсити

На время действия новых правил пассажирских перевозок Укрзализныця изменит технологию посадки на поезда Интерсити.

Ранее билет и паспорт пассажиров проверяли в салоне поезда. С 21 октября проездные документы люди будут предоставлять так же после посадки.

Но дополнительные документы будут проверять возле вагона.

Во избежание скоплений к проверке привлекут сотрудников, работающих в кассах и на вокзалах.

Мероприятия для непривитых пассажиров

Для удобства пассажиров, которые не имеют прививки против коронавируса, с 21 октября в помещениях крупнейших вокзалов страны развернут центры экспресс-тестирования.

Таким образом пассажир, не имеющий прививки, может получить необходимый документ для путешествия прямо на вокзале. Однако важно приехать заблаговременно, чтобы успеть пройти тестирование.

Постепенно такие центры экспресс-тестирования будут развернуты в помещениях всех вокзалов страны.

Кроме того, Укрзализныця ведет переговоры с Минздравом об обустройстве на вокзалах центров вакцинации.

Действия сотрудников в случае конфликтных ситуаций

Руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский уверяет: конфликтные ситуации, если таковые будут происходить, не повлияют на движение поездов.

– Прежде всего для Укрзализныци – это безопасность движения. Если все поезда остановятся, пока люди будут разбираться с новыми правилами, мы остановим страну, а этого нельзя допустить, – отмечает Александр Перцовский.

Поэтому работники перевозчика будут вызывать на место происшествия полицию.

– Если человек все же зайдет в вагон, конечно, его силой выталкивать не будут. Однако для него будет наступать административная ответственность из-за невыполнения требований сотрудников транспорта. Последние обратятся к правоохранителям, которые будут принимать необходимые меры на следующей станции, – объясняет представитель Укрзализныци.

Попутно Александр Перцовский просит украинцев не делать “крайними” проводников или начальников поездов:

– Все они – на службе и выполняют принятые правительством решения.

С 21 октября новые правила пассажирских перевозок будут действовать только для автомобильного транспорта на автобусных маршрутах, авиационного и железнодорожного транспорта межобластного сообщения.

Правила не будут применять к городским и внутриобластным перевозкам.