Украина могла бы отказаться от импорта газа за 3-5 лет — Витренко

Украина могла бы самостоятельно обеспечить свои потребности в голубом топливе и прекратить покупать газ за границей в ближайшие 3-5 лет.

Об этом на Украинском газовом инвестиционном конгрессе заявил председатель правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

— По оптимистическому сценарию, на это может понадобиться не более 3-5 лет. Но, чтобы этого достичь, нам нужно увеличивать собственную добычу природного газа. Такой потенциал у нас есть, — отметил он.

Впрочем, кроме добычи природного газа из отечественных недр, Украине стоит существенно нарастить производство биогаза, считает глава Нафтогаза.

— Это постоянное, экологическое решение. И Украина имеет огромный потенциал генерации биогаза. У нас очень мощный аграрный сектор, который играет важную роль в производстве биогаза, — добавил Юрий Витренко.

Но самый важный фактор в получении энергонезависимости — энергоэффективность, отметил глава Нафтогаза.

Ведь сейчас Украина потребляет вдвое больше энергии, чем среднестатистическая европейская страна.

Напомним, в последние годы Украина потребляет примерно 30 млрд кубометров газа в год. Собственная добыча (государственными и частными компаниями вместе) обеспечивает лишь 2/3 от потребностей, или около 20 млрд кубов. Еще 10 млрд кубометров топлива приходится покупать за границей.