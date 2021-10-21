Транспортный коллапс в Днепре: в городе появились очереди на остановках из-за красной зоны карантина

В Днепре изменили правила пассажирских перевозок из-за попадания региона в красную зону карантина. Из-за этого в городе возник настоящий транспортный коллапс.

Как сообщили в городском совете Днепра, несмотря на красную зону, количество пассажиров в общественном транспорте не должно превышать количества мест для сидения. То есть водители больше не могут принимать стоячих пассажиров.

Не исключают в горсовете и дополнительных ограничений: при ухудшении ситуации с коронавирусом в Днепре могут ограничить время льготного проезда или ввести пропускной режим.

Из-за новых карантинных правил на остановках появились длинные очереди людей, которые ожидали возможности попасть в городской транспорт, в частности и в маршрутки.

По данным местных СМИ, вчера вечером жители города не могли выехать из центра после рабочего дня, поскольку водители брали пассажиров только на сидячие места. В комментарии журналистам люди жаловались, что после введения ограничений на маршруты не вывели дополнительный транспорт.

Как объяснил в комментарии Фактам ICTV глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепропетровской области Михаил Тонконогий, дополнительный транспорт не появился на улицах города, так как его не хватает.

– На сегодняшний день количества автобусов в Днепре недостаточно для того, чтобы обеспечить перевозку пассажиров исключительно на сидячих местах. Из-за этого в городе образовался транспортный коллапс, который преодолеть сегодня невозможно, — отметил Тонконогий.

Он уточнил, что это касается всего транспорта: как общественного, так и маршруток.

Стоит отметить, что в четверг утром, 21 октября, на остановках вновь наблюдались длинные очереди.

Очереди на десятки метров: в Днепре возник транспортный коллапс из-за красной зоны карантина / 4 фотографии

В красной зоне карантина сейчас находятся пять областей Украины: Запорожская, Днепропетровская, Донецкая, Одесская и Херсонская. А 23 октября красную зону введут на территории Сумской области.

Какие ограничения действуют в красной карантинной зоне – читайте в материале.

Источник: Городской совет Днепра, Vgorode

Фото: Vgorode