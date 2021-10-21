Лондон ведет переговоры о продаже ракет Киеву — СМИ

Правительство Великобритании ведет переговоры с представителями Украины для продажи оружия. По данным СМИ, это происходит из-за опасений, что Российская Федерация может использовать газовый кризис для захвата украинских территорий.

Об этом сообщил украинский дипломат иностранным СМИ. По его словам, Лондон может предоставить ракеты для установки на украинских патрульных катерах и самолетах.

В частности, речь идет о продаже морских ракет класса земля-земля, разработанных британской компанией MBDA UK, специализирующейся на производстве ракетных комплексов.

Такое оружие может поражать несколько целей одновременно. Согласно плану, их могут разместить на зданиях судов, находящихся на вооружении Военно-морских сил Украины.

Недавно посол Украины в Британии Вадим Пристайко заявил, что Киев может скоро получить от Великобритании военную помощь, среди которой — предоставление ракетного оружия.

В прошлом году Британия и Украина подписали меморандум, который предусматривает переоснащение Военно-морских сил ВСУ.