На оккупированных территориях готовят силы сопротивления – командующий ССО

Украинские силы сопротивления должны быть готовы во всех областях – как в тех, которые находятся под контролем Киева, так и в тех, которые оккупированы Российской Федерацией.

Такое мнение выразил командующий Сил специальных операций Григорий Галаган в одном из интервью.

По его словам, согласно закону, ССО, как род войск, отвечает за подготовку и организацию движения сопротивления, а также проведение специальных мероприятий.

— На сегодняшний день у нас почти 130 районов, а отсутствие угрозы вторжения и дальнейшей эскалации со стороны Российской Федерации никто не гарантирует. Мы должны быть готовы, в каждой области, — заявил Галаган.

Он также добавил, что Силы спецопераций имеют право на обеспечение социальной защиты людей, входящих в силы сопротивления.

Галаган добавил, что считает эту деятельность одной из важнейших аспектов работы ССО.

Командующий Сил специальных операций также отметил, что будут прописаны положения о движении сопротивления.

— Это конфиденциальная информация и вдаваться в подробности по этому поводу я не имею права, но этот процесс поставлен на одно из ключевых мест. Формирование, развитие и защита людей, которые уже принимают в этом участие. Это мой приоритет, — подчеркнул Галаган.

Кроме того, он напомнил, что ССО также принимает участие в воспитании молодежи, с которой проводятся занятия по территориальной обороне.

Командующий Силами спецопераций также отметил, что планируется создание лицея, выпускников которых будут готовить к службе в этом роде войск.

Источник: Украинский центр безопасности и сотрудничества

Фото: Украинский центр безопасности и сотрудничества