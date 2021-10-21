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Факты / Украина / Общество
Дмитро Кудрявцев |

УЗ с начала суток не допустила на поезда 18 человек

Проверка перед поездом

Сотрудники Укрзализныци с 00.00 21 октября 2021 года не допустили в поезда 18 пассажиров.

У них отсутствовали сертификаты о вакцинации либо документы об отрицательном тесте на коронавирус.

Больше всего пассажиров не было допущено на поезд №724 Киев – Харьков: сесть на него не смогли шесть человек.

Поезда, на которые не допустили пассажиров

  • № 18 Ужгород – Харьков – пять человек;
  • № 252 Николаев — Харьков – три человека;
  • № 150 Ворохта — Полтава — два человека;
  • № 81 Ужгород — Харьков — один человек;
  • № 45 Лисичанск — Ужгород — один человек;

Кроме того, по сообщениям сотрудников УЗ, дважды к поезду приходилось вызывать наряды сотрудников Национальной полиции.

УЗ призывает пассажиров соблюдать новые правила проезда транспортом, которые утвердил КМУ, и не создавать неудобств себе и проводникам.

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Фото: Укрзализныця

Источник: Укрзализныця

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