УЗ с начала суток не допустила на поезда 18 человек

Сотрудники Укрзализныци с 00.00 21 октября 2021 года не допустили в поезда 18 пассажиров.
У них отсутствовали сертификаты о вакцинации либо документы об отрицательном тесте на коронавирус.
Больше всего пассажиров не было допущено на поезд №724 Киев – Харьков: сесть на него не смогли шесть человек.
Поезда, на которые не допустили пассажиров
- № 18 Ужгород – Харьков – пять человек;
- № 252 Николаев — Харьков – три человека;
- № 150 Ворохта — Полтава — два человека;
- № 81 Ужгород — Харьков — один человек;
- № 45 Лисичанск — Ужгород — один человек;
Кроме того, по сообщениям сотрудников УЗ, дважды к поезду приходилось вызывать наряды сотрудников Национальной полиции.
УЗ призывает пассажиров соблюдать новые правила проезда транспортом, которые утвердил КМУ, и не создавать неудобств себе и проводникам.
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Фото: Укрзализныця