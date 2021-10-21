Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий создание в Украине нового регулятора, который будет мониторить качество мобильной связи и покрытия скоростного интернета.

Речь идет о проекте закона № 6055, за который проголосовали 230 народных депутатов. Документ вошел в пакет евроинтеграционных законопроектов, которые сегодня вынесли на внеочередное заседание ВР.

Проект закона № 6055 был разработан в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

В законопроекте идет речь о создании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и оказания услуг почтовой связи.

Это ведомство придет на смену Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, деятельность НКРСИ регулируется законом О телекоммуникациях, положения которого не в полной мере соответствуют требованиям европейского законодательства.

Поэтому и возникла необходимость в создании нового регулятора. Он получит ряд функций, в частности:

• будет определять населенные пункты Украины, в которых до сих пор нет мобильной связи или интернета, и обеспечит предоставление гражданам этих услуг;

• будет отслеживать качество предоставления электронных коммуникационных услуг;

• будет осуществлять государственный контроль за деятельностью операторов мобильной связи, интернет-провайдеров, а также поставщиков почтовых услуг;

• будет отвечать за внесудебное урегулирование споров между потребителями услуг связи и операторами (провайдерами).

Законопроектом предусмотрено прозрачное назначение членов нового регулятора (по открытой конкурсной процедуре) и независимость органа.

Как отмечают и Министерстве цифровой трансформации, принятие законопроекта в целом создаст предпосылки для присоединения Украины к Единому европейскому цифровому рынку.

Как накануне рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, цифровой безвиз с Евросоюзом – это одно из четырех соглашений, которые Украина хочет подписать с ЕС.

Единый цифровой рынок откроет для Украины доступ к электронным услугам и онлайн-рынкам стран Евросоюза.