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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Ветер и температура до +20: погода в Украине 22 октября

Ветер и температура до +20: погода в Украине 22 октября

В пятницу, 22 октября, погода в Украине порадует местных жителей теплым солнышком и отсутствием дождей или других осадков.

По прогнозу Укргидрометцентра, в этот день может быть немного ветрено, однако от этого не станет холоднее. Скорость ветра в различных регионах будет достигать 7-12 м/с.

Погода на 22 октября 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Температура в Украине станет теплее по сравнению с четвергом, 21 октября. Днем столбики термометра поднимутся до +20 градусов по Цельсию.

В частности, дневная температура на юге — от +18 до +20, на востоке — от +15 до +17, в центре — от +15 до +17, на севере — от +17 до +19, на западе — от +12 до +16.

По данным Укргидрометцентра, ночью тоже не будет значительных осадков, а температура опустится по меньшей мере до +10 градусов.

Погода на 22 октября 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

В пятницу в Киеве — теплая и солнечная, однако ветреная погода. Дневная температура будет держаться преимущественно от +16 до +18 градусов.

Ночью похолодает, однако будет теплее по сравнению с предыдущими днями. Столбики термометра будут показывать от +9 до +11.

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Источник: Укргидрометцентр

Фото: Pexels

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