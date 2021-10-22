Ситуация с пандемией коронавируса в Украине изо дня в день становится хуже из-за роста количества больных Covid-19. Вместе с количеством заражений растет и количество вакцинированных, что не может не радовать.

Сейчас в красной зоне карантина Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая и Днепропетровская области. С завтрашнего дня там будет Сумская область. Еще семь областей находятся на волоске от попадания в красную зону, и окажутся там, если не усилят противоэпидемические мероприятия. Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

В то же время, большинство людей все еще пренебрегают элементарными мерами безопасности и утопают в теориях заговоров относительно вакцинации. Но сознательных граждан и так называемых антивакцинаторов беспокоит один вопрос: Когда и будут ли внедрять локдаун?

Недавно президент Украины Владимир Зеленский в эфире Свободы слова на телеканале ICTV заявил, что система здравоохранения Украины готова к увеличению количества случаев заболевания Covid-19, однако единственной альтернативой введению локдауна является вакцинация.

— На этом распутье есть два пути: вакцинация (или, — Ред.) локдаун. Мы каждый день находимся перед этим вызовом и перед этим выбором. Я очень против локдауна — из-за экономики. Потому что нет локдауна, мы видим цифры — мы растем. У нас растет ВВП, бюджет, наполнение бюджета в этом году больше, чем было запланировано, — сказал глава государства.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в среду, 20 октября, во время заседания правительства отметил, что власти не планируют вводить локдаун. Глава правительства, как и глава государства, подчеркнул важность массовой вакцинации.

— Даже в красной зоне бизнес и общественные заведения могут работать, если все посетители и работники полностью вакцинированы. Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику.

Между тем главный санитарный врач Игорь Кузин отметил, что государственная комиссия продолжит переводить регионы в красный уровень эпидемической опасности, если уровень заболеваемости будет превышать допустимый. Он добавил, что стремительный рост заболеваемости в Украине в первую очередь связан с пренебрежением базовыми противоэпидемическими правилами и легкомысленным отношением к вакцинации.

Карантинные ограничения красной зоны

Во всех карантинных зонах в Украине является обязательным ношение маски в общественных местах и ​​транспорте.

Что запрещается в красной зоне:

пребывание на территориях общего пользования без надетых средств индивидуальной защиты;

прием посетителей заведениями общественного питания;

прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, развлекательных заведениях, заведениях торговли и общественного обслуживания;

прием посетителей учреждениями культуры (кроме историко-культурных заповедников);

проведение массовых мероприятий (кроме автоконцертов, автокинотеатров, производства аудиовизуальных произведений);

работа общепита в гостиницах с 11:00 до 6:00 следующих суток (кроме предоставления услуг общественного питания в гостиничном номере);

деятельность рынков (кроме продовольственных);

посещение учебных заведений (кроме дошкольных, специальных и 1-4 классов учреждений общего среднего образования);

работа подвесных канатных дорог.

Что разрешено:

работа общепита по доставке и навынос;

работа учебных заведений, если 100% работников получили две прививки против Covid-19;

прием посетителей субъектами хозяйствования в сфере торговли (продукты питания, топливо, лекарственные средства, средства связи, средства гигиены и бытовая химия, корма, семена, ветеринарные препараты, печатные СМИ);

деятельность парикмахерских (по предварительной записи), финансовых учреждений, операторов почтовой связи, ремонта и ТО транспортных средств, медицинских и ветеринарных практик, ремонта компьютеров, автозаправочных комплексов (без зон питания), сбор и заготовка отходов.

Какими могут быть ограничения во время локдауна?

21 октября начали действовать новые правила межобластных перевозок. Все межобластные перевозки разрешены только при наличии у пассажиров Covid-сертификата или действительного негативного теста. Речь идет о железнодорожном, авиационном и автобусном транспорте. Часть людей традиционно возмущена, но другие уверены, что если люди не хотят вакцинироваться ради здоровья, то может, сделают это хотя бы ради привилегий.

Вероятно, что подобные привилегии для вакцинових людей будут введены и во время нового локдауна. 11 октября в эфире радио Люкс FM городской глава Львова Андрей Садовой сказал, что город подходит плавно к европейским нормам и вполне возможно, что в рестораны и кафе будут пускать посетителей только с сертификатами вакцинации.

Еще в сентябре Денис Шмыгаль сообщал, что во время локдауна транспорт в городах работать будет. Однако, есть вероятность, что пользоваться им смогут только вакцинированные.

Как работают ограничения для вакцинированных в мире?

Без эпидемических ограничений теперь некуда — так живут чуть ли не все страны мира. Италия стала первой европейской страной, которая с 15 октября потребовала так называемые Covid или зеленые паспорта для работы. Правительство предупредило об этом итальянцев за месяц. Сертификат о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус будут требовать показывать каждые два дня, независимо от профессии.

Большинство итальянцев поддерживают такие меры, тогда как 20% работников — невакцинированы. После таких решений властей люди вышли на протесты и начали бастовать, но полиция их быстро разогнала.

В Уэльсе и Шотландии в октябре начали спрашивать сертификат или тест у всех совершеннолетних, которые приходят в клубы или другие помещения, где более 500 человек, или на уличные события с участием более 4 тыс. человек.

В Словении еще с 15 сентября требуют сертификаты перед входом на работу, а также буквально везде — в магазинах, ресторанах, салонах красоты и больницах. Поэтому несогласные перекрыли главную автомагистраль Любляны и бросали в полицию бутылки.

В Румынии, где рекордно низкий процент вакцинации, с 3 октября требуют сертификат или отрицательный тест для посещения кинотеатров, ресторанов и спортзалов.

В Израиле с конца августа требуют у всех, начиная с трехлетних, сертификаты или тесты на входе в рестораны, музеи, библиотеки, спортзалы или бассейны. Без них можно ходить только в торговые центры и магазины. А вот в Турции без сертификата не попасть даже в торговый центр, а тем более в театр, кинотеатр или в местный транспорт.