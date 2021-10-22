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Факты / Украина / Общество
Владислава Ткаченко |

Премия HR-бренд 2021: названы лучшие работодатели Украины

Премия HR-бренд 2021: названы лучшие работодатели Украины

21 октября состоялась церемония награждения Премии HR-бренд Украина – 2021, во время которой были названы лучшие проекты в области управления персоналом украинских работодателей.

Премия HR-бренд компании grc.ua проходит одиннадцатый год подряд. Это конкурс среди работников HR-сферы, который позволяет проследить актуальные тенденции, новые идеи на рынке труда и назвать лучших.

В этом году премия получила 60 актуальных HR-кейсов от 46 украинских компаний. Это не просто проекты, это практический опыт, доказавший свою эффективность и результативность для бизнеса в условиях новой реальности.

Проекты номинантов оценивались профессиональным составом жюри по следующим критериям: актуальность, современность использованных методик и бизнес-эффективность.

В этом году победители выбраны в четырех главных номинациях: Мир, Регион, Украина, Столица, 15 специальных тематических номинациях, а также шести номинациях от партнеров.

Победителями Премии HR-бренд Украина-2021 стали:

Номинация Мир:

  • Parimatch Tech, проект Parimatch Tech Academy: От идеи до 49 оферов за 6 месяцев
  • Кернел, проект Учись, работай, достигай. Ясность в е-Learning
  • GlobalLogic, проект когда цифры говорят: как мнения и потребности работников влияют на эффективные решения
  • SoftServe, проект инкорпорация действенных e-learning решений в учебную экосистему

Номинация Регион:

  • Мариупольский городской совет, проект M-Service-создание городского сервисного центра для эффективного функционирования учебных заведений
  • МХП, проект Мобильный рекрутинг

Номинация Украина:

  • Eldorado, проект Академия КрутоЗавтра
  • Алло, проект стремительная карьера в Алло
  • Parimatch Tech, проект от 0 до №1: создание бренд-лидера на самом конкурентном рынке всего за год
  • Укрзализныця, проект Букса – цифровой ассистент железнодорожника
  • Лайфселл, проект Я меняюсь и меняется мир: наш путь трансформации поведенческой модели сотрудников

Номинация Столица:

  • Appflame, проект #етикет_інклюзивності
  • Deloitte+Baker Tilly, проект Work & Study-дуальное обучение как образование будущего
  • Фора, проект Школа Мастеров-возможность профессионального перевоплощения
  • Медиа Группа Украина, проект Игра Кибербос – программа обучения руководителей Медиа Группы Украина практикам регулярного менеджмента

Номинация от GRC.UA, организатора Премии HR-бренд:

  • Coca-Cola, проект Программа стажировки #Coke Online в формате онлайн
  • Credit Agricole Bank, проект Сервис-видение: быть полезным каждому клиенту ежедневно;
  • Фармак, проект Farmak talents start
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Специальные номинации премии:

Номинация Выбор жюри Райффайзен, проект New World of Raif Work.

Номинация DIGITAL HRМГУ, проект Игра Кибербос — программа обучения руководителей Медиа Группы Украина практикам регулярного менеджмента.

Номинация Нестандартный рекрутингМХП, проект Мобильный рекрутинг.

Номинация HR в ITEPAM, проект Внедрения умных подсказок nudges для повышения эффективности деятельности менеджеров компании.

Номинация E-learning проект годаФокстрот, проект Gamble.

Номинация Лучший проект по обучению и развитию работниковАльфаБанк, проект A-DOSVID.

Номинация HR-маркетинг в действии DataArt, проект DataArt Brand Ambassadors.

Государство как работодательОператор ГТС Украины, проект Комплексная трансформация функции управления персоналом государственного предприятия.

Лучшая программа по развитию лидеровМХП, проект Инновационная программа по развитию лидеров внутри компании MHP Leaders Hub.

Трансформация корпоративной культурыКернел, проект Как корпоративная культура повышает экономическую эффективность бизнеса.

Лучший проект по привлечению талантливой молодежи Укрзализныця, проект Киевская детская железная дорога: второе дыхание.

Well Being-проектАшан, проект Ашан с тобой в каждом моменте.

Социальный Проект годаPepsiCo, проект Думай глобально — действуй локально!

Большое сердце, благотворительный проект годаTECHIIA, проект Выздоравливай быстрее!

DIVERSITY & INCLUSIONAppflame, проект #этикет_инклюзивности.

Специальная номинация повышения престижа рабочих профессийБРСМ-нафта, проект Герои БРСМ.

Специальные партнерские номинации:

Технологии на будущее, люди навсегда от Генерального партнера ПУМБ награду получила компания GlobalLogic за проект Когда цифры говорят: как мысли и потребности работников влияют на эффективные решения.

С заботой о здоровье от Teva, Партнера здоровья — компания GlobalLogic, проект Здоровье, космос и книги – роль в культуре IT-компании.

Культура активного лидерства от DHL, логистического Партнера — 1 + 1 media, программа развития лидеров Лига плюсов.

Dei от Ferrexpo, экспертного Партнера премии, за самую смелую интервенцию на территорию инклюзивности – SoftServe, проект Инкорпорация действенных Е-learning решений в учебную экосистему.

Креативный диджитал от BASFАптека АНЦ, проект QR-код: твой отзыв — наше действие!

#peopletransformation от Handy.ai, Партнера автоматизации – ArcelorMittal Кривой Рог, образовательный проект Новая Фабрика.

Номинацию Культурная трансформация от Генерального медиапартнера StarLightMedia получила компания Лайфселл за проект Я меняюсь и меняется мир: наш путь трансформации поведенческой модели сотрудников.

— В этом году мы получили невероятно интересные 60 кейсов от 46 украинских компаний. Каждый проект — уникален. Жюри Премии HR-бренд было чрезвычайно трудно определиться со списком лучших. И это очень радует, ведь происходит прогресс и развитие украинского рынка труда – компании стали более гибкими, адаптивными, инновационными. И самое главное – с фокусом на человеке.

В этом году мы назвали самые успешные кейсы-победители, которые демонстрируют результативность человекоцентристских стратегий в действии. Я благодарна каждой компании за участие в Премии HR-бренд и искренне желаю всем победителям не останавливаться на этих достижениях и продолжать двигать свои компании и рынок труда вперед, — сказала директор Премии HR-бренд Украина Лариса Онипко.

Начальник Управления по развитию бренда работодателя ПУМБ Светлана Тихоненко отметила, что они счастливы быть генеральным партнером Премии HR-бренд Украина в этом году.

— Премия позволяет нам еще больше приобщиться к развитию и поддержке лучших практик HR-сферы в Украине. Мы в ПУМБ верим, что человек — главная ценность для любого бизнеса. Поэтому в рамках конкурса отмечаем и черпаем вдохновение в проектах компаний, которые берут в фокус внимания человека, — добавила Светлана Тихоненко.

И. о. Human Capital Director StarLightMedia Наталья Волнянская подчеркнула, что мир переживает эпоху новой реальности – компании ускоренно трансформируются и меняют подходы в управлении персоналом.

Премия HR-бренд – это площадка, где происходит обмен опытом работодателей, обсуждение наиболее успешных, эффективных практик в работе с персоналом. Здесь выбирают лучших.

— StarLightMedia – ответственный работодатель, который постоянно совершенствует свои HR-практики и развивает таланты внутри компании. Мы гордимся, что благодаря нашему информационному вкладу в этот проект украинцы смогут оперативно узнать о самых актуальных трендах рынка труда, — резюмировала Наталья Волнянская.

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