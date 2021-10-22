Премия HR-бренд 2021: названы лучшие работодатели Украины

21 октября состоялась церемония награждения Премии HR-бренд Украина – 2021, во время которой были названы лучшие проекты в области управления персоналом украинских работодателей.

Премия HR-бренд компании grc.ua проходит одиннадцатый год подряд. Это конкурс среди работников HR-сферы, который позволяет проследить актуальные тенденции, новые идеи на рынке труда и назвать лучших.

В этом году премия получила 60 актуальных HR-кейсов от 46 украинских компаний. Это не просто проекты, это практический опыт, доказавший свою эффективность и результативность для бизнеса в условиях новой реальности.

Проекты номинантов оценивались профессиональным составом жюри по следующим критериям: актуальность, современность использованных методик и бизнес-эффективность.

В этом году победители выбраны в четырех главных номинациях: Мир, Регион, Украина, Столица, 15 специальных тематических номинациях, а также шести номинациях от партнеров.

Победителями Премии HR-бренд Украина-2021 стали:

Номинация Мир:

Parimatch Tech , проект Parimatch Tech Academy: От идеи до 49 оферов за 6 месяцев

, проект Parimatch Tech Academy: От идеи до 49 оферов за 6 месяцев Кернел , проект Учись, работай, достигай. Ясность в е-Learning

, проект Учись, работай, достигай. Ясность в е-Learning GlobalLogic , проект когда цифры говорят: как мнения и потребности работников влияют на эффективные решения

, проект когда цифры говорят: как мнения и потребности работников влияют на эффективные решения SoftServe, проект инкорпорация действенных e-learning решений в учебную экосистему

Номинация Регион:

Мариупольский городской совет , проект M-Service-создание городского сервисного центра для эффективного функционирования учебных заведений

, проект M-Service-создание городского сервисного центра для эффективного функционирования учебных заведений МХП, проект Мобильный рекрутинг

Номинация Украина:

Eldorado , проект Академия КрутоЗавтра

, проект Академия КрутоЗавтра Алло , проект стремительная карьера в Алло

, проект стремительная карьера в Алло Parimatch Tech , проект от 0 до №1: создание бренд-лидера на самом конкурентном рынке всего за год

, проект от 0 до №1: создание бренд-лидера на самом конкурентном рынке всего за год Укрзализныця , проект Букса – цифровой ассистент железнодорожника

, проект Букса – цифровой ассистент железнодорожника Лайфселл, проект Я меняюсь и меняется мир: наш путь трансформации поведенческой модели сотрудников

Номинация Столица:

Appflame , проект #етикет_інклюзивності

, проект #етикет_інклюзивності Deloitte+Baker Tilly , проект Work & Study-дуальное обучение как образование будущего

, проект Work & Study-дуальное обучение как образование будущего Фора , проект Школа Мастеров-возможность профессионального перевоплощения

, проект Школа Мастеров-возможность профессионального перевоплощения Медиа Группа Украина, проект Игра Кибербос – программа обучения руководителей Медиа Группы Украина практикам регулярного менеджмента

Номинация от GRC.UA, организатора Премии HR-бренд:

Coca-Cola, проект Программа стажировки #Coke Online в формате онлайн

проект Программа стажировки #Coke Online в формате онлайн Credit Agricole Bank, проект Сервис-видение: быть полезным каждому клиенту ежедневно;

проект Сервис-видение: быть полезным каждому клиенту ежедневно; Фармак, проект Farmak talents start

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Специальные номинации премии:

Номинация Выбор жюри — Райффайзен, проект New World of Raif Work.

Номинация DIGITAL HR — МГУ, проект Игра Кибербос — программа обучения руководителей Медиа Группы Украина практикам регулярного менеджмента.

Номинация Нестандартный рекрутинг – МХП, проект Мобильный рекрутинг.

Номинация HR в IT – EPAM, проект Внедрения умных подсказок nudges для повышения эффективности деятельности менеджеров компании.

Номинация E-learning проект года – Фокстрот, проект Gamble.

Номинация Лучший проект по обучению и развитию работников – Альфа—Банк, проект A-DOSVID.

Номинация HR-маркетинг в действии — DataArt, проект DataArt Brand Ambassadors.

Государство как работодатель – Оператор ГТС Украины, проект Комплексная трансформация функции управления персоналом государственного предприятия.

Лучшая программа по развитию лидеров — МХП, проект Инновационная программа по развитию лидеров внутри компании MHP Leaders Hub.

Трансформация корпоративной культуры – Кернел, проект Как корпоративная культура повышает экономическую эффективность бизнеса.

Лучший проект по привлечению талантливой молодежи — Укрзализныця, проект Киевская детская железная дорога: второе дыхание.

Well Being-проект – Ашан, проект Ашан с тобой в каждом моменте.

Социальный Проект года — PepsiCo, проект Думай глобально — действуй локально!

Большое сердце, благотворительный проект года — TECHIIA, проект Выздоравливай быстрее!

DIVERSITY & INCLUSION — Appflame, проект #этикет_инклюзивности.

Специальная номинация повышения престижа рабочих профессий — БРСМ-нафта, проект Герои БРСМ.

Специальные партнерские номинации:

Технологии на будущее, люди навсегда от Генерального партнера ПУМБ награду получила компания GlobalLogic за проект Когда цифры говорят: как мысли и потребности работников влияют на эффективные решения.

С заботой о здоровье от Teva, Партнера здоровья — компания GlobalLogic, проект Здоровье, космос и книги – роль в культуре IT-компании.

Культура активного лидерства от DHL, логистического Партнера — 1 + 1 media, программа развития лидеров Лига плюсов.

Dei от Ferrexpo, экспертного Партнера премии, за самую смелую интервенцию на территорию инклюзивности – SoftServe, проект Инкорпорация действенных Е-learning решений в учебную экосистему.

Креативный диджитал от BASF — Аптека АНЦ, проект QR-код: твой отзыв — наше действие!

#peopletransformation от Handy.ai, Партнера автоматизации – ArcelorMittal Кривой Рог, образовательный проект Новая Фабрика.

Номинацию Культурная трансформация от Генерального медиапартнера StarLightMedia получила компания Лайфселл за проект Я меняюсь и меняется мир: наш путь трансформации поведенческой модели сотрудников.

— В этом году мы получили невероятно интересные 60 кейсов от 46 украинских компаний. Каждый проект — уникален. Жюри Премии HR-бренд было чрезвычайно трудно определиться со списком лучших. И это очень радует, ведь происходит прогресс и развитие украинского рынка труда – компании стали более гибкими, адаптивными, инновационными. И самое главное – с фокусом на человеке. В этом году мы назвали самые успешные кейсы-победители, которые демонстрируют результативность человекоцентристских стратегий в действии. Я благодарна каждой компании за участие в Премии HR-бренд и искренне желаю всем победителям не останавливаться на этих достижениях и продолжать двигать свои компании и рынок труда вперед, — сказала директор Премии HR-бренд Украина Лариса Онипко.

Начальник Управления по развитию бренда работодателя ПУМБ Светлана Тихоненко отметила, что они счастливы быть генеральным партнером Премии HR-бренд Украина в этом году.

— Премия позволяет нам еще больше приобщиться к развитию и поддержке лучших практик HR-сферы в Украине. Мы в ПУМБ верим, что человек — главная ценность для любого бизнеса. Поэтому в рамках конкурса отмечаем и черпаем вдохновение в проектах компаний, которые берут в фокус внимания человека, — добавила Светлана Тихоненко.

И. о. Human Capital Director StarLightMedia Наталья Волнянская подчеркнула, что мир переживает эпоху новой реальности – компании ускоренно трансформируются и меняют подходы в управлении персоналом.

Премия HR-бренд – это площадка, где происходит обмен опытом работодателей, обсуждение наиболее успешных, эффективных практик в работе с персоналом. Здесь выбирают лучших.