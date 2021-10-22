На этой неделе никаких изменений: Украина остается в зеленом списке ЕС — СМИ

Украина пока остается в так называемом зеленом списке Европейского Союза. То есть путешествия из нашей страны и в страны ЕС разрешены без уважительных причин или с целью туризма. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Юзвяк.

— На этой неделе не будет никаких изменений к рекомендованному ЕС списку путешествий из третьих стран, для которых возможны безопасные путешествия, учитывая пандемию Covid-19. Это означает, что Украина пока остается (в зеленом списке, — Ред.). На следующей неделе список снова пересмотрят, — сообщил он в Twitter.

in the end there will be NO changes to the EU’s recommended safe third country #COVID19 travel list this week. that means #Ukraine remains for now. the list will be reviewed again next week — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 22, 2021

Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил, что ЕС пока не принимал никакого решения об исключении Украины из перечня стран, граждане которых могут въезжать на их территорию.

В то же время Николенко отметил, что эпидемическая ситуация ухудшается не только в Украине, и за последние недели Евросоюз уже существенно сократил перечень стран зеленой зоны, а некоторые страны ЕС начали усиливать карантинные меры для своих граждан.

По состоянию на 22 октября в Украине за сутки подтверждено 23 785 новых случаев инфицирования коронавирусом. От осложнений за последний день умерли 614 больных.

Украина уже на втором месте по суточному количеству смертей от Covid-19 среди европейских стран и третья в мире. Лидерами по количеству летальных случаев в Европе являются Россия (1 036), Украина (546) и Румыния (448).

Больше всего больных в сутки в мире зафиксировали в США (более 80 тыс.), Великобритании (более 52 тыс.), России (более 36 тыс.), а Украина в этом антирейтинге пятая после Турции, где более 28 тыс. новых больных.

Источник: Rikard Jozwiak