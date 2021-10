На этой неделе никаких изменений: Украина остается в зеленом списке ЕС — СМИ

Украина пока остается в так называемом зеленом списке Европейского Союза. То есть путешествия из нашей страны и в страны ЕС разрешены без уважительных причин или с целью туризма. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Юзвяк.

in the end there will be NO changes to the EU’s recommended safe third country #COVID19 travel list this week. that means #Ukraine remains for now. the list will be reviewed again next week

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 22, 2021