Патриарх Варфоломей в США попал в больницу: что известно о его состоянии

Вселенский патриарх Варфоломей на второй день своего визита в Соединенные Штаты Америки попал в больницу из-за плохого самочувствия.

По данным Греческой православной архиепархии Америки, ему стало плохо непосредственно перед отправкой на службу в собор Святой Софии в Вашингтоне, которую он должен был возглавить.

В архиепархии предположили, что это могло произойти из-за длительного перелета и загруженного расписание после прибытия в Америку.

Врач посоветовал патриарху немного отдохнуть, побыть в покое и ненадолго остаться под наблюдением медиков для контроля состояния здоровья.

Он будет находиться в больнице университета Джорджа Вашингтона всю ночь. Планируется, что 81-летнего патриарха Варфоломея выпишут утром в понедельник, 25 октября.

В пятницу, 22 октября, президент Украины поздравил его с 30-летием интронизации на Патриарший Престол. А уже в субботу, 23 октября, патриарх Варфоломей прибыл с 12-дневным визитом в Америку впервые с 2009 года.