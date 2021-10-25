Одной из самых популярных профессий среди абитуриентов в Украине является юрист и каждый год ее популярность увеличивается. В каждом классе выпускников найдется хоть один человек, а то и больше, которые будут подавать документы в вузы именно на эту специальность. Поэтому, сегодня мы расскажем куда пойти учиться на юриста в Украине, какие учебные заведения считаются лучшими и как туда поступить.

Высшие учебные заведения Украины предоставляют несколько специальностей, относящихся к юриспруденции, это 081 «Право», 082 «Международное право» и 262 «Правоохранительная деятельность». Конечно, из-за высокой популярности этих специальностей, поступить в вуз на бюджет сложно, нужно иметь высокие баллы ВНО и высокий средний балл аттестата.

Предметы ВНО, которые надо для поступления:

украинский язык и литература (обязательно);

история Украины (обязательно);

математика или иностранный язык (на выбор).

Каждый университет Украины имеет свой минимальный балл для поступления на юридический факультет, но в целом минимальный проходной балл для обучения по этой специальности — 140, это на контракт, если вы претендуете на бесплатное обучение, то вам нужны высокие баллы. Каждый университет сам рассчитывает минимальный балл для поступления на бюджет по количеству поданных заявлений и количеством государственных мест, которые выделила страна для университета. Поэтому, для того, чтобы учиться в хорошем университете, надо задолго до того хорошо поработать и удачно сдать экзамены.

Топ университетов Украины, где учат на юристов:

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого — его считают одним из лучших юридических вузов Украины, каждый год здесь учатся сотни студентов, также он имеет филиалы в Киеве и Полтаве.

— его считают одним из лучших юридических вузов Украины, каждый год здесь учатся сотни студентов, также он имеет филиалы в Киеве и Полтаве. Национальный университет «Одесская юридическая академия» — один из самых популярных заведений высшего образования в Украине. Имеет филиалы в Ивано-Франковске, Киеве, Николаеве, Черновцах, Кривом Роге и Черкассах.

— один из самых популярных заведений высшего образования в Украине. Имеет филиалы в Ивано-Франковске, Киеве, Николаеве, Черновцах, Кривом Роге и Черкассах. Национальная академия внутренних дел (Киев) — каждый год академия выпускает сотни полицейских, но кроме курсантов, здесь также обучаются студенты по специальности «Право» и «Правоохранительная деятельность».

— каждый год академия выпускает сотни полицейских, но кроме курсантов, здесь также обучаются студенты по специальности «Право» и «Правоохранительная деятельность». Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — почти каждый абитуриент мечтает учиться в этом университете, это один из самых престижных высших учебных заведений в Украине. Диплом этого университета, еще и с высокими баллами, может открыть не одну дверь в будущем.

— почти каждый абитуриент мечтает учиться в этом университете, это один из самых престижных высших учебных заведений в Украине. Диплом этого университета, еще и с высокими баллами, может открыть не одну дверь в будущем. Львовский национальный университет имени Ивана Франко — имеет один из старейших юридических факультетов Украины, берет свое начало еще от Львовской коллегии. Ежегодно он принимает сотни новых студентов предоставляет им качественные образовательные услуги.

Чтобы стать хорошим юристом будет мало получить диплом и иметь высокие баллы, нужно постоянно работать над собой, следить за новостями в стране, быть честным и справедливым. Юристов по образованию много, но действительно хороших специалистов мало, потому что эта работа ответственная и требует постоянного развития и обучения. Поэтому, если вы выбрали эту профессию, то относитесь к ней добросовестно.

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