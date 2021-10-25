Высшие учебные заведения (вузы) всех форм собственности и сфер управления в пяти областях Украины, выполняя рекомендации Министерством образования и науки, с 25 октября по 15 ноября перешли на дистанционное обучение, то есть на три недели.

Речь идет о всех университетах в Запорожской, Львовской, Николаевской, Одесской и Сумской областях.

В то же время некоторые вузы используют смешанную форму обучения. В Харьковской области таких восемь и по два — в Киевской и Черниговской.

Сейчас в привычном, очном режиме продолжают работать университеты Черкасской области — таких там восемь, а также пять — в Житомирской.

По данным МОН, по крайней мере одну прививку от коронавируса получили 88,2% учителей, а два — почти 400 тыс. педагогов.

Самые высокие показатели в Николаевской (98%) Киевской (95,5%), Харьковской (94,6%), Донецкой (92,7%) и Хмельницкой (91,6%) областях.

Порог вакцинации в 80% не достигнут только в Ровенской области.