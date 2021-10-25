Во Львове директора местной гимназии оштрафовали на 34 тыс. грн за то, что учебное заведение работало, несмотря на отсутствие вакцинации от коронавируса у 80% сотрудников.

Соответствующее решение вынес Галицкий районный суд Львова.

Речь идет о львовской школе-гимназии Святой Софии. В судебном решении отмечается, что директор учебного заведения нарушила карантинные требования, предусмотренные постановлением Кабинета министров №1236, и допустила продолжение учебного процесса офлайн без обязательной вакцинации 80% работников.

Таким образом суд пришел к выводу, что в действиях директора есть признаки административного правонарушения, и наложил на нее штраф в размере 34 тыс. грн. Кроме того, с директора взыщут в пользу государства судебный сбор в размере 454 грн.

Это постановление можно обжаловать во Львовском апелляционном суде в течение десяти дней.

Как известно, в желтой и оранжевой зонах карантина работать в офлайн-режиме могут те учебные заведения, не менее 80% работников которых вакцинированы от коронавируса хотя бы одной дозой. В противном случае учебное заведение должно перейти на дистанционное обучение.

Кроме того, на оранжевом уровне эпидемической опасности местные власти могут вводить дополнительные ограничения.

Львовская область пока находится в оранжевой зоне.

В то же время в красной зоне карантина учебные заведения могут работать офлайн, только если 100% работников полностью вакцинированы.

Как сообщили в Министерстве образования и науки Украины, по состоянию на 25 октября по крайней мере одну прививку от коронавируса получили 88,2% работников учреждений общего среднего образования, а две – почти 400 тыс. педагогов. Порог вакцинации в 80% не достигнут лишь в Ровенской области.

Источник: Единый государственный реестр судебных решений