Украинские сельхозпроизводители, в случае снятия эмбарго из РФ, могут весной остаться без удобрений по любой цене – СМИ

В Украине собственных производственных мощностей с избытком для того, чтобы обеспечить аграриев минеральными удобрениями. Но если из России пойдет даже самый небольшой объем импорта, он вынудит остановиться украинских производителей. Они просто не смогут выдержать ценовую конкуренцию, так как цены на газ в Украине и России отличаются уже в десятки раз.

Это в свою очередь приведет к жесточайшему дефициту удобрений и росту цены на них, так как сегодня импортные поставки не могут удовлетворить весь спрос на азотные удобрения в евразийском регионе. Об этом говорится в консалтинговом исследовании, опубликованном Hubs.

В частности, из-за аномальных цен на газ в течение последних двух месяцев производство азотных удобрений в ЕС уже упало на 40%.

Аналитики прогнозируют, что дефицит удобрений в Европе составит около 9,2 млн. т в год в действующем веществе (азот). Это огромный объем, который тамошним потребителям придется каким-то образом заместить, путем того же импорта продукции.

Импорт может быть осуществлен из стран, имеющих доступ к дешевому газу и собственные производственные мощности.

По информации консалтинговых компаний, такими продуцентами могут выступить предприятия, прежде всего, из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Турции. Однако проблема в том, что суммарные незадействованные мощности в этих странах, по данным Укрпромвнешэкспертизы, составляют лишь около 1,5 млн. т в год. А других серьезных альтернатив просто нет.

Украине в год нужно около 1,7 млн т азотных удобрений (в действующем веществе). Украинский химпром может удовлетворить этот спрос. Но в случае отмены запрета на импорт российской продукции украинские предприятия неизбежно и вынужденно остановят производство удобрений.

При этом незадействованных мощностей в указанных странах-продуцентах будет недостаточно, чтобы закрыть весь спрос в регионе Украина-ЕС. Следовательно украинские производители сельхозпродукции, в случае снятия эмбарго, могут весной и вовсе остаться без удобрений по любой цене.

— По мнению экономистов, в такой ситуации украинские аграрии, да и Украина в целом, станут заложниками приоритетов российских производителей в вопросе направлений поставок удобрений… Россия вряд ли упустит случай подвесить Украину еще и на крючок зависимости от поставок удобрений, – пишет издание.

Журналисты приходят к выводу, что следом за бушующим по всей Европе, энергетическим кризисом в Украину может прийти и другой кризис – продовольственный.

Без внесения достаточного количества азотных удобрений в почву Украина получит обвальное снижение урожайности основных для себя культур – пшеницы, подсолнечника и кукурузы. Это те культуры, по которым украинские аграрии последние несколько лет жестко конкурируют с Россией и находятся среди TOП-лидеров мирового производства.

И это те культуры, которые в последние годы дают львиную долю экспортной выручки аграриям и выступают стабилизатором торгового баланса страны.

На днях в СМИ появилась информация о том, что украинские власти под влиянием лоббистов планируют отменить запрет на ввоз удобрений из России.

Эмбарго было введено в июле 2019 года. Как заявил вице-президент Союза химиков Украины Игорь Гольченко, такая отмена вряд ли приведет к достижению декларируемой лоббистами цели – обеспечению аграриев достаточным количеством удобрений по приемлемой цене.