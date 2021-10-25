Средний размер субсидии на отопительный сезон 2021-2022 в Украине составит около 2 тыс. грн. Такие данные озвучили в Министерстве социальной политики.

По состоянию на конец сентября субсидии получали уже почти 2,5 млн домохозяйств. В то же время для около 2 млн из них помощь назначили автоматически.

Но довольно часто случаются ситуации, когда в доме с семьей, которая хочет получить субсидию, зарегистрирован член семьи, который фактически не проживает там.

Как получить субсидию, если человек зарегистрирован, но не проживает с вами в доме, в комментарии Фактам ICTV рассказала адвокат Екатерина Анищенко.

Она объяснила, что жилищная субсидия рассчитывается на всех членов домохозяйства. Но в случае, когда количество членов семьи, которые фактически проживают в доме, меньше, чем количество зарегистрированных в нем лиц, социальные нормы рассчитываются только на тех, кто точно проживает на этой жилой площади.

Поэтому доходы людей, которые зарегистрированы в доме, но фактически по этому адресу не проживают, в совокупный доход домохозяйства не учитываются.

Доказательствами того, что человек не проживает вместе с претендентом на получение субсидии, являются:

акты, подписанные и составленные уполномоченными лицами (инспекторами);

справка, выданная на основании акта о подтверждении факта непроживания, подписанная не менее чем тремя соседями;

документ, подтверждающий место нахождения лица в другой административно-территориальной единице (городе, области) в связи с работой, лечением, обучением, длительной командировкой, отбыванием наказания и тому подобное;

договоры аренды жилья в другом месте.

Екатерина Анищенко добавляет, что в заявлении и декларации на получение субсидии стоит указывать всех зарегистрированных лиц. Кроме того, к ним нужно прикреплять один из вышеупомянутых документов в подтверждение того, что лицо с вами не проживает.

В противном случае заявление и декларация будут считаться недействительными, если вы не укажете всех, кто прописан в доме.

— Если количество лиц, указанных в сведениях о составе зарегистрированных в доме, отличается от количества лиц, которым начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги, решение о количестве членов домохозяйства, на

которых назначается жилищная субсидия, принимается структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения на основании акта обследования материально-бытовых условий домохозяйства, — объясняет адвокат.

Поэтому Екатерина Анищенко рекомендует получателям субсидии не скрывать информацию, которая может повлиять на размер и право на получение помощи, ведь рано или поздно во время проверок это станет известно.

Кроме того, адвокат напоминает: поскольку это бюджетные средства — их придется возвращать в случае указания ложной информации. Поэтому каждый имеет возможность обратиться в органы соцзащиты по месту жительства и посоветоваться, что лучше предпринять.

В 2021 году украинцам будут начислять субсидии, исходя из единых для Украины социальных норм жилья и нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг.

Так, социальная норма площади жилья (для оплаты услуг по управлению многоквартирным домом) составляет 13,65 кв. м общей площади на одного человека и дополнительно 35,22 кв. м на домохозяйство.

Для нетрудоспособных неработающих лиц, которые проживают сами, эта норма может быть увеличена на 30%. Больше о том, как будут рассчитывать субсидии в этом году — читайте в нашем материале.