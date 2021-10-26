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Факты / Украина / Общество
Тетяна Забожко |
Стали свидетелем насилия над ребенком: к каким службам обращаться и куда звонить

Стали свидетелем насилия над ребенком: к каким службам обращаться и куда звонить

26 октября общество возмутила новость о том, что в Харькове мать во время прямого эфира в Instagram избила четырехлетнего сына.

Полиция разыскала женщину. С ней провели профилактическую беседу и составили административный протокол по факту домашнего насилия, а ребенка временно поместили в учреждения здравоохранения,

Однако как только эта тема вышла на всеобщее обозрение, пользователи соцсетей начали сообщать, что так женщина поступает не впервые.

В частности, видели неоднократно, как мать била сына во время прямых эфиров ранее. То же самое происходило и на улице. Поэтому защитить ребенка можно было раньше.

Факты ICTV предлагают выяснить, как действовать, если вы стали свидетелем насилия над ребенком. Своеобразную памятку на такой случай разработали в Минсоцполитики.

К кому обратиться, если вы стали свидетелем насилия над ребенком?

Украинцы, прежде всего, могут обратиться в органы и учреждения, которые осуществляют мероприятия в сфере предотвращения и противодействия насилию.

Кроме того, могут уведомить о сложившейся ситуации общие и специализированные службы поддержки пострадавших лиц.

Какие органы и учреждения в Украине предотвращают и противодействуют насилию?

К этому перечню относятся:

  • службы по делам детей;
  • уполномоченные подразделения органов Национальной полиции Украины;
  • органы управления образованием, учебные заведения, учреждения и организации системы образования;
  • органы и учреждения здравоохранения;
  • центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи;
  • суды;
  • прокуратура;
  • уполномоченные органы по вопросам пробации.

Какие общие службы поддержки пострадавших лиц действуют в Украине?

В этом случае речь идет о:

  • центрах социальных служб;
  • приютах для детей;
  • центрах социально-психологической реабилитации детей;
  • социально-реабилитационных центрах (детских городках);
  • центрах социально-психологической помощи;
  • территориальных центрах социального обслуживания (предоставления социальных услуг);
  • других учреждениях и организациях, которые предоставляют социальные услуги пострадавшим лицам.

Какие специализированные службы помогают с поддержкой пострадавшим лицам?

Эти функции возложены на:

  • приюты и центры медико-социальной реабилитации для пострадавших лиц;
  • колл-центры по вопросам предотвращения и противодействия домашнему, гендерному и детскому насилию;
  • мобильные бригады социально-психологической помощи пострадавшим от домашнего и гендерного насилия;
  • учреждения, предназначенные исключительно для пострадавших от домашнего и гендерного насилия.

Куда звонить, чтобы предотвратить и противодействовать домашнему насилию?

Украинцы могут позвонить по телефону национальной горячей линии по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации:

  • 0-800-500-335,
  • 116-123 – для звонков с мобильного.

Также для таких случаев может потребоваться номер горячей линии системы бесплатной правовой помощи 0-800-213-103.

Все звонки бесплатны.

Куда обращаться пострадавшим от домашнего насилия?

Помочь людям, которые пострадали от домашнего насилия, могут по телефону правительственной горячей линии по номеру 15-47.

Все звонки бесплатны.

Какие номера в Украине действуют для поддержки детей и молодежи?

Дети и молодежь по вопросам, которые их беспокоят, могут обратиться по номерам национальной горячей линии:

  • 0-800-500-225,
  • 116-111 – для звонков с мобильного.

Фото: Pexels

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