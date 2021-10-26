Стали свидетелем насилия над ребенком: к каким службам обращаться и куда звонить

26 октября общество возмутила новость о том, что в Харькове мать во время прямого эфира в Instagram избила четырехлетнего сына.

Полиция разыскала женщину. С ней провели профилактическую беседу и составили административный протокол по факту домашнего насилия, а ребенка временно поместили в учреждения здравоохранения,

Однако как только эта тема вышла на всеобщее обозрение, пользователи соцсетей начали сообщать, что так женщина поступает не впервые.

В частности, видели неоднократно, как мать била сына во время прямых эфиров ранее. То же самое происходило и на улице. Поэтому защитить ребенка можно было раньше.

Факты ICTV предлагают выяснить, как действовать, если вы стали свидетелем насилия над ребенком. Своеобразную памятку на такой случай разработали в Минсоцполитики.