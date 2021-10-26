К кому обратиться, если вы стали свидетелем насилия над ребенком?
Украинцы, прежде всего, могут обратиться в органы и учреждения, которые осуществляют мероприятия в сфере предотвращения и противодействия насилию.
Кроме того, могут уведомить о сложившейся ситуации общие и специализированные службы поддержки пострадавших лиц.
Какие органы и учреждения в Украине предотвращают и противодействуют насилию?
К этому перечню относятся:
- службы по делам детей;
- уполномоченные подразделения органов Национальной полиции Украины;
- органы управления образованием, учебные заведения, учреждения и организации системы образования;
- органы и учреждения здравоохранения;
- центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи;
- суды;
- прокуратура;
- уполномоченные органы по вопросам пробации.
Какие общие службы поддержки пострадавших лиц действуют в Украине?
В этом случае речь идет о:
- центрах социальных служб;
- приютах для детей;
- центрах социально-психологической реабилитации детей;
- социально-реабилитационных центрах (детских городках);
- центрах социально-психологической помощи;
- территориальных центрах социального обслуживания (предоставления социальных услуг);
- других учреждениях и организациях, которые предоставляют социальные услуги пострадавшим лицам.
Какие специализированные службы помогают с поддержкой пострадавшим лицам?
Эти функции возложены на:
- приюты и центры медико-социальной реабилитации для пострадавших лиц;
- колл-центры по вопросам предотвращения и противодействия домашнему, гендерному и детскому насилию;
- мобильные бригады социально-психологической помощи пострадавшим от домашнего и гендерного насилия;
- учреждения, предназначенные исключительно для пострадавших от домашнего и гендерного насилия.
Куда звонить, чтобы предотвратить и противодействовать домашнему насилию?
Украинцы могут позвонить по телефону национальной горячей линии по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации:
- 0-800-500-335,
- 116-123 – для звонков с мобильного.
Также для таких случаев может потребоваться номер горячей линии системы бесплатной правовой помощи – 0-800-213-103.
Все звонки бесплатны.
Куда обращаться пострадавшим от домашнего насилия?
Помочь людям, которые пострадали от домашнего насилия, могут по телефону правительственной горячей линии по номеру 15-47.
Все звонки бесплатны.
Какие номера в Украине действуют для поддержки детей и молодежи?
Дети и молодежь по вопросам, которые их беспокоят, могут обратиться по номерам национальной горячей линии:
- 0-800-500-225,
- 116-111 – для звонков с мобильного.