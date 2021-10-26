Украинца Антона Капелюшного, свободно владеющего украинским, русским и английским языками, не взяли на работу, потому что в жизни мужчина общается на родном языке.

Рекрутер столичной IT-компании написала прямым текстом, что, к сожалению, он украиноязычный, и отменил собеседование. Мол, у компании русский в приоритете.

Антон не мог поверить, что такое возможно в Украине, и поделился этой перепиской в ​​соцсети.

Реакция не заставила себя ждать. На пост отреагировали тысячи человек. Украинцы оставляли возмутительные комментарии под сообщениями IT-компании, поэтому в интернете любая информация о ней появлялась только с упоминанием о дискриминации украинцев в Украине.

В офисе Уполномоченного по защите государственного языка обещают отреагировать на ситуацию, но просят дать им время разобраться, в частности, чиновники планируют пообщаться с представителями компании.

– Для себя я, скорее всего, получу больше негатива, потому что многие компании будут думать, что этот человек, этот работник может быть токсичным. Он находится в общественной плоскости. На самом деле нет, – сетует Антон, потому что думает, что теперь поиск работы для него усложнится.

Представители компании сообщили, что о ситуации узнали из новостей, рекрутера уволили, а языковая политика в их коллективе — отсутствует.

И сказали, что принимают меры по исключению возможности подобных инцидентов в будущем.

Мужчина считает, что этого недостаточно, и хотел бы публичных извинений, а если возможно – и моральную компенсацию, которую готов отдать на благотворительность.