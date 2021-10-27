Глемпинг в Украине — как открыть свой бизнес в Украине

Андрей Родкин делает бизнес в сфере, которая развивается с приростом в 300% в год. Это глемпинг (или гламурный кемпинг). Дело перспективное и экологичное.

В Европе и по всему миру это явление очень распространено. В Украине же внутренний туризм еще только развивается, поэтому и спрос на глемпы (комфортные шатры) еще будет расти. Глемпы Андрея и его компании Glamping UA стоят в самых дорогих гостиничных комплексах. В то же время их палатки из дерева доступны всем желающим.

Глемпингом Андрей Родкин начал заниматься 3,5 года назад со своим бизнес-партнером.

— Когда мы были в горах, очень долго поднимались, устали, несли на себе все снаряжение, тогда родилась идея. Хорошо было бы, чтобы прямо там, в горах, был палаточный лагерь. Но тогда эта идея не была оформлена, и уже позже мы вернулись к ней, рассмотрели несколько вариантов глемпов в Европе. Мы решили, что это заработает и в Украине, — рассказывает СОО компании Glamping UA Андрей Родкин.

Длительное время бизнесмены вкладывались в маркетинг, в разработки, коммуникации. Подавляющую часть производства выполняли другие люди — по чертежам, подрядчики. Но настало время развивать собственное производство.

В этом как раз помог грант Международной организации труда в рамках проекта, финансируемого датским правительством. Андрей Родкин получил $3 тыс. и потратил их на деревообрабатывающее оборудование.

— Мы купили базовые вещи, которые были необходимы для старта бизнеса – плазморез, сварочный аппарат, другие инструменты. Благодаря обучению мы продумали весь процесс от начала до конца, обеспечили его оборудованием и начали производство, — рассказывает Андрей.

Сегодня по всей Украине есть уже 19 глемпингов именно с конструкциями Андрея Родкина. Это сооружения от роскошных двухэтажных до компактных и бюджетных.

Также компания имеет государственный сертификат соответствия. Клиентов сперва были единицы, сейчас их десятки и сотни.

— Наши клиенты – это бизнес, это люди, у которых есть собственная земля и которые хотят получать доход с нее. В идеале — это красивое место на берегу реки, озера, моря, где может быть аттракция. Также это бизнесы, которые понимают ценность нового тренда на рынке, которые идут впереди. Ну и конечно, мы решаем проблему неудовлетворенного спроса для крупных гостиничных загородных комплексов. То есть, когда летом весь твой номерной фонд загружен, глемпинг позволяет масштабировать количество койкомест, — отмечает Андрей.

65% бизнесов клиентов окупаются уже на второй сезон. Есть и клиенты-физические лица. Это часто интересует тех,у кого есть дача. Частенько бывают запросы на строительство для детей. То есть небольшие шатры, в которых играют детишки.

— В этом году мы выполнили проект под названием Дача — большой сафари-тент площадью 40 кв. м, где есть две комнаты, санузел, и все это расположено в палатке. Такой вариант распространен в Европе, в Украине пока что не имеет такой популярности, — говорит соучредитель компании.

Особенно глемпы актуальны летом или с весны по осень. Базовый глемп — это крытая терраса от 8 до 10 кв. м, Также вы получаете модуль (это внутренний шатер), в котором есть ряд окон с антимоскитной защитой.

Внутри такой палатки можно разместить полноценный санузел, чтобы сделать отдых более комфортным. А еще кровать, комод. Такой тент похож на полноценный гостиничный номер.

Рынок глемпинга в Украине очень перспективен и развивается. Прежде всего потому, что конечным потребителем является турист, говорит Андрей.

— В Украине на сегодня один из самых низких процентов количества номерного фонда на душу населения. То есть у нас гостиничных номеров наименьшее количество. Поэтому развиваться это направление точно будет дальше. Второй фактор – людям нравится так отдыхать. Третий заключается в том, что Украина — большая страна, которую на самом деле украинцы не видели, потому что нет адекватной инфраструктуры, и люди не выезжали дальше 100 км. Глемпинги можно устанавливать в очень отдаленных точках. В целом же рынок развивается, люди начали наконец ездить по регионам Украины, и это будет развиваться, — объясняет бизнесмен.

Одно из главных преимуществ бизнеса – простота организации, ведь эти палатки — временные конструкции, поэтому, чтобы их установить, не нужно специальных разрешений. Также это экологический бизнес — глемпы полностью соответствуют экологическим стандартам.

Изготавливаются с применением современных инженерных систем и безопасных технологий. Это еще и экономически выгодно. Не нужно больших капиталовложений. Начинать можно даже с покупки двух-трех палаток. По предварительным подсчетам, даже при заполняемости в 60% и только в сезон, глемпы окупаются за 2-3 года.

Если желаете начать бизнес в этой сфере, Андрей Родкин советует составить для начала бизнес-план.

— Это очень важно. Процессы, которые происходят в производстве, часто гораздо сложнее, чем кажутся вначале. Поэтому посчитайте деньги, просчитайте альтернативные варианты. Но если беретесь, то не сдавайтесь, — говорит Андрей.

Уже 10 лет глемпинг активно развивается в европейских государствах: Франции, Германии, Словении, Хорватии. Впервые как составляющая экотуризма глемпинг стартовал в США и Великобритании. Теперь он набирает обороты в Украине, говорит эксперт по экотуризму, координатор сети Greenways Ukraine Сергей Пидмогильный.

— За границей эта идея уже не новая. В Украине она новая как раз благодаря Андрею Родкину и его команде. Они дали интересный толчок к развитию. Люди начинают понимать, что такое глемпинг, начинают спрашивать об этой услуге, становится модным это слово, и интересно, что это все о природных территориях. То есть речь идет о комфорте, но в дикой природе. Ведь глемпинг ассоциируется с приятными ландшафтами, пейзажами, водоемами, горами. Это не просто средство размещения. Этому способствует сама конструкция. Даже когда это похоже на палатку, заходишь, а это довольно лакшери жилье. Стоимость довольно высокая, например, 2800-3000 грн, но они заполнены, и это значит, что есть спрос и что он будет расти, — говорит Сергей Пидмогильный.

В Украине сегодня не так много глемпингов, чтобы удовлетворить спрос. Поэтому их будет в разы больше.

— Гламурный кемпинг не означает, что там должны быть золотом обитые стены, это комфортные условия пребывания в простом средстве размещения. Но это точно не обычный кемпинг. Основные ценители, то есть обитатели глемпинга — это предприниматели среднего достатка в совершенно разных сферах. Также это часто люди, которые едут всей семьей, которые хотят быть на природе с комфортом. Важен и дизайн окружающей территории: зелень, трава, альпийские горки, деревья, цветы. Территория, на которой стоит глемпинг, важна и будет помогать продавать торговлю, — говорит Сергей.

В любом случае, лучшие аргументы – это цифры. А они таковы (данные собраны на основе конкретных глемпингов): 80% — средняя заполненность глемпингов уже в первый сезон; 220% возврата инвестиций в привлечение клиентов в течение первого месяца; 65% проектов, запущенных в прошлом году, уже вышли на точку безубыточности.