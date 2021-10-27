Рост цен на кофе: причины, как выбрать натуральный и чем он полезен

Самая мощная за последние сто лет засуха и неожиданные летние морозы уничтожили пятую часть урожая кофе в Бразилии — страны, которая является главным производителем этого продукта в мире. Поэтому маркетинг-директор компании импортера кофе Инна Сирченко сообщила, что в Украине прогнозируется удорожание этого продукта.

Аналитик консалтинговой компании Кристина Бровенко успокаивает, что рост цен будет небольшим. Скорее всего, подорожание на 20-30% кофе на мировом рынке приведет примерно на 4-5% роста кофейного напитка, а это примерно 2-3 грн.

Согласно соцопросам, за последние 5 лет потребление кофе в Украине увеличилось втрое. А средний украинец еженедельно выпивает как минимум 12 чашек этого напитка.

— В 2020 году потребление кофе в Украине как в зернах, так и молотого кофе составило 20 тыс. тонн. Если в пересчете подать на человека, то это чуть более 1 кг кофе на 1 взрослого, — говорит Кристина Бровенко.

Причем с каждым днем ​​все больше украинцев выбирают именно натуральный кофе. И, как ни странно, рост цен лишь усиливает интерес к дорогим сортам. Однако здесь случаются подделки. Поэтому специалисты при покупке кофе советуют обращать внимание на:

упаковку – она не должна быть помятой;

– она не должна быть помятой; маркировку – она должна быть качественно нанесена и не стираться;

– она должна быть качественно нанесена и не стираться; воздушный клапан – он должен быть на всех упаковках с натуральным кофе.

Кроме того, врачи призывают не пить много кофе и не употреблять его натощак. Выпейте перед этим хотя бы немного воды. Также медики говорят, что кофе в небольшом количестве снижает риск болезни Альцгеймера, Паркинсона, улучшает чувствительность клеток к инсулину у больных сахарным диабетом второго типа.