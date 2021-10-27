В Министерстве внутренних дел Украины не владеют информацией о внесении ошибок в санкционные списки СНБО в обмен на денежное вознаграждение. Предположение о продаже ошибок в списках на днях высказал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Как заявил в одном из интервью первый заместитель главы МВД Евгений Енин, у Национальной полиции нет информации о взятках за ошибки в списках Совета национальной безопасности и обороны.

– Думаю, что лучше об этом спросить непосредственно у Давида Арахамии. Относительно реакции на эти заявления уверен, что соответствующие органы досудебного расследования должны тщательно проанализировать их. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, события, о которых говорил господин Арахамия, находятся в подследственности НАБУ. И соответственно – все карты в руки… По состоянию на сегодняшний день (26 октября – Ред.) никакая информация об указанном уголовном правонарушении не была зарегистрирована в Национальной полиции Украины, — подчеркнул Енин.

Замглавы МВД напомнил, что сейчас проводится проверка санкционных списков СНБО. В отношении 108 человек уже исправлены ошибки (соответствующие предложения МВД вносило в Кабинет министров и СНБО). Речь идет об устранении ошибок в паспортных данных и фамилиях.

– Мы действительно приступили к тщательному анализу этого санкционного списка. Мы обнаружили первые 108 ошибок… Речь идет об исправлении биографических данных – написания фамилий, достаточно сложных для украинского уха, исправлении паспортных данных: сведений о наличии того или иного гражданства. И это только первая стадия данного процесса, – рассказал Енин.

Он напомнил, что нескольких сотрудников МВД (в том числе экс-руководителя департамента стратегических расследований Нацполиции) уволили или понизили в должности из-за инцидента с ошибками.

В то же время Енин заверил, что пока нет подтверждений умышленного характера ошибок в санкционных списках.

– На сегодняшний день у нас нет подтверждения умышленного характера указанных ошибок. В то же время процесс продолжается и время покажет, – заявил Енин.

Он добавил, что если будут обнаружены лица, у которых нет оснований находиться в списке санкций, МВД внесет предложения об их исключении оттуда. И наоборот: если кого-то ошибочно не внесли в список, то это будет сделано.

Что известно об ошибках в списках санкций СНБО?

На брифинге 15 октября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в решении СНБО о введении санкций были допущены ошибки в отношении 108 человек, и они уже исправлены. Речь шла о санкциях в отношении воров в законе.

После этого в интернете начали распространяться утверждения, что этих 108 человек якобы внесли в список санкций по ошибке.

На это сообщение отреагировали в Офисе президента Украины. Там заявили, что выясняют, как эти люди попали в список воров в законе.

Впоследствии экс-замдиректора Департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало объяснил, что речь идет не о том, что 108 человек внесли в список воров в законе ошибочно, а о том, что это было сделано с ошибками в данных.

Об ошибках в данных сообщил и секретарь СНБО Алексей Данилов.

25 октября глава фракции Слуга народа Давид Арахамия высказал предположение, что ошибки в санкционных списках СНБО могли допустить намеренно за взятки. Арахамия утверждал, что за каждую такую техническую ошибку предлагали $100-300 тысяч. По словам Арахамии, это делалось для того, чтобы некоторые лица могли спокойно перемещаться за границу и не иметь проблем из-за санкций.

Фото: Евгений Енин