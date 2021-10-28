Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Боевики обстреляли ПГТ в Луганской области: повреждены дома

Боевики обстреляли ПГТ в Луганской области: повреждены дома

Российско-оккупационные войска обстреляли поселок Трехизбенка, расположенный в Луганской области. Снаряды повредили частные дома и линию электропередач.

По данным Щастинской городской территориальной общины, наемники РФ применили запрещенную Минскими договоренностями артиллерию большого калибра.

Ситуация на Донбассе: боевики обстреляли поселок в Луганской области

Враг выпустил около 20 снарядов и повредил пять частных домов. Из-за обстрелов возникли пожары, ликвидированные спасателями.

Специалисты восстанавливают линию электропередач, которую повредили во время обстрелов. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

Ситуация на Донбассе: боевики обстреляли поселок в Луганской области

В Щастинской территориальной общине отметили, что российские войска уже не в первый раз ведут огонь по поселку за последние месяцы.

В середине сентября боевики обстреляли жилые дома Трехизбенки из села Смелое в Луганской области. В дома выпустили 30 снарядов, повредивших пятиэтажку, двухэтажку и частные дома.

Читайте
Смертельное ранение: на Донбассе погиб украинский военный

Фото: Щастинская городская территориальная община

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка