Ситуация на Донбассе: боевики обстреляли поселок в Луганской области

Российско-оккупационные войска обстреляли поселок Трехизбенка, расположенный в Луганской области. Снаряды повредили частные дома и линию электропередач.

По данным Щастинской городской территориальной общины, наемники РФ применили запрещенную Минскими договоренностями артиллерию большого калибра.

Враг выпустил около 20 снарядов и повредил пять частных домов. Из-за обстрелов возникли пожары, ликвидированные спасателями.

Специалисты восстанавливают линию электропередач, которую повредили во время обстрелов. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

В Щастинской территориальной общине отметили, что российские войска уже не в первый раз ведут огонь по поселку за последние месяцы.

В середине сентября боевики обстреляли жилые дома Трехизбенки из села Смелое в Луганской области. В дома выпустили 30 снарядов, повредивших пятиэтажку, двухэтажку и частные дома.

Фото: Щастинская городская территориальная община