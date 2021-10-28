В День изгнания нацистских оккупантов из Украины президент Владимир Зеленский почтил память людей, защищавших наше государство.

Глава страны отметил, что 77 лет назад врага выгнали с нашей земли. Об этом Зеленский сказал в видеообращении.

— 77 лет назад силами первого, второго, третьего и четвертого украинского фронтов с помощью партизан, подпольщиков, участников национально-освободительного движения, движения сопротивления, граждан и всех, кто сражался с врагом на фронте и в тылу, нацистов изгнали с нашей земли, – сказал он.

Зеленский отметил, что это особый день для Украины – каждого региона, города, села, улицы, двора и семьи в каждом уголке страны.

— Это день, когда Украину перестали уродовать, калечить, коверкать нацистские бомбы, снаряды, танки, следы сапог, — заявил Зеленский.

Глава украинского государства подчеркнул, что Украина всегда будет кланяться подвигу и уважать память всех, кто защитил ее от нацизма.