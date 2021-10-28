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Факты / Украина / Общество
Євгенія Шапоренко |

Когда в Украине переводят часы на зимнее время в 2021 году

Когда в Украине переводят часы на зимнее время в 2021 году

В ночь с субботы 30 октября на воскресенье 31 октября Украина  перейдет с летнего времени на зимнее.

Жители страны должны будут в 4.00 утра перевести стрелки хронометров на час назад, что позволит поспать на час подольше.

При этом, на современных смартфонах, ноутбуках и умных часах время переводится автоматически.

Впервые часы перевели в Великобритании в 1908 году ради экономии электроэнергии. В Украине эту процедуру ввели в 1981 году. В 2011 и 2021 годах переход на зимнее и летнее время хотели отменить, однако инициатива так и не прижилась.

Запреты до и после перевода часов

Врачи не рекомендуют употреблять алкогольные напитки, колбасы, а также жаренные блюда до и после перевода часов.

Для ускорения адаптации к новому биоритму, в первые две недели рекомендуется четко контролировать повседневный рацион.

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Фото: Unsplash

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