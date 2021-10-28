Для этого обращаемся в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины. Это можно сделать онлайн.

Если ребенку еще нет 18 лет или он частично или полностью недееспособен, обращение вместо него подают родители или опекуны.

Они также должны предоставить свой паспорт или бумаги, подтверждающие их полномочия.