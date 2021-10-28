Шаг 1. Определяем, когда возможно получение пенсии по инвалидности
Закон предоставляет право на назначение пенсии по инвалидности, однако следует иметь достаточный стаж.
Инвалиды второй и третьей групп в возрасте до 23 и инвалиды первой группы в возрасте до 25 лет должны иметь страховой стаж один год.
Шаг 2. Собираем необходимые бумаги для пенсии по инвалидности
- заявление о назначении пенсии по инвалидности;
- паспорт гражданина;
- идентификационный код — выдается налоговой администрацией;
- трудовая книжка или другие документы, являющиеся доказательством стажа;
- свидетельство о регистрации;
- документ, удостоверяющий инвалидность (обзор медико-социальной экспертной комиссии) —
- направление выдается в больнице по форме №088/о;
- свидетельство о праве на особый статус лица (если таковое имеется).
Затем нужно сделать копии.
Для изготовления пенсионного удостоверения также необходимо предоставить свое фото размером 3х4 см.
Шаг 3. Подаем заявление на оформление пенсии по инвалидности
Для этого обращаемся в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины. Это можно сделать онлайн.
Если ребенку еще нет 18 лет или он частично или полностью недееспособен, обращение вместо него подают родители или опекуны.
Они также должны предоставить свой паспорт или бумаги, подтверждающие их полномочия.
Шаг 4. Получаем пенсионное удостоверение
Заявление рассматривается в течение 10 дней.
Забрать удостоверение могут родители или сам ребенок.
Если вы обратились в пенсионный фонд не позднее 3-х месяцев после наступления инвалидности, то пенсия в полном размере назначается с этого дня.
В противном случае выплаты будут начисляться со дня подачи заявления в ПФУ.
Размер пенсии по инвалидности в Украине
Граждане с инвалидностью первой группы получают 100% размера пенсии по возрасту, второй — 90%, третьей — 50%.
Что делать, если у ребенка-инвалида нет стажа
Лица с инвалидностью в возрасте до 18 лет без стажа также могут претендовать на выплаты от государства.
Здесь можно посмотреть список болезней, дающих право на выплаты.
Для оформления такого вида помощи родителям необходимо обратиться в местный отдел Управления труда и социальной защиты населения.
Нужно собрать:
- заявление;
- детское свидетельство о рождении;
- идентификационный код кого-то из родителей;
- паспорт кого-то из родителей;
- справка о регистрации ребенка-инвалида и кого-то из родителей;
- документ из учебного заведения ребенка о том, содержится ли он полностью государством.
Надо представить и оригиналы, и копии.
Несовершеннолетние не могут сами оформлять выплаты.
Заявителем может выступать мама, отец или опекун.
Решение о предоставлении социальных выплат принимают в течение 10 дней после подачи обращения.
В случае положительного ответа ребенок без стажа сможет получать ежемесячно 70% от размера прожиточного минимума нетрудоспособных граждан.
Сейчас это примерно 1 298 грн (70% от 1 854 грн).