Покупки до 50 тыс. грн: кто и как проверяет получателей субсидий

Никто не ходит по квартирам. В настоящее время проверками получателей субсидий занимается Национальная социальная сервисная служба, раньше это делало Министерство финансов.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебна.

По ее словам, обычно субсидиантов проверяют в разных госреестрах. В случае обнаружения каких-либо несоответствий в ситуации разбираются органы соцзащиты.

– Существенные разногласия проявляются лишь в 7% рекомендаций Минфина по результатам таких проверок. Люди знают, что указанные ими сведения будут проверены, поэтому стараются правильно заполнять декларации, – подчеркнула Лазебна.

Министр сказала, что чаще всего в декларации не упоминают о покупках, стоимость которых превышает 50 тыс. грн. Но это легко проверить при работе с данными банков.

– Сейчас проверками будет заниматься Национальная социальная сервисная служба. Но она, как и Минфин, не будет ходить с проверками по квартирам. Работа будет максимально автоматизирована с применением риск-ориентированного подхода, – подытожила она.

Сейчас право на получение субсидии имеют даже граждане, у которых есть долг за коммуналку.

Согласно украинскому законодательству, субсидия не назначается, если человек имеет просроченную задолженность более чем за три месяца. Речь о сумме, превышающей 20 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (340 грн), относительно которой еще не истек срок подачи иска.

Однако даже с долгом можно оформить жилищную субсидию. Для этого следует заключить договор о его реструктуризации.