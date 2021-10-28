Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял решение о создании Школы супергероев – новой модели образовательного процесса для детей, находящихся в медицинских учреждениях.

Как отмечается в пояснительной записке к принятому постановлению, сейчас большая часть детей, находящихся в больницах, не получают надлежащих образовательных услуг.

Поэтому было решено создать государственное учреждение Школа супергероев, которое отнесено к сфере управления Министерства образования и науки.

Ключевой задачей нового учреждения будет предоставление образовательных услуг (как дошкольного, так и среднего образования) детям, которые:

• длительное время находятся на стационарном лечении в больницах, в том числе в связи с заболеванием Covid-19 или онкологическими заболеваниями;

• которым оказывается реабилитационная помощь в учреждениях здравоохранения.

Таким образом хотят обеспечить непрерывность образовательного процесса и развития детей, независимо от состояния их здоровья.

Максимальная численность сотрудников Школы супергероев составит 235 человек.

Кабмин также поручил Министерству здравоохранения, областным госадминистрациям и органам местного самоуправления создать условия для работы образовательных центров Школы супергероев в больницах.

В последнее время в Украине все больше регионов попадает в красную зону карантина. Эта зона предусматривает очный режим обучения в школах только при условии, что весь персонал полностью вакцинирован от коронавируса. Это ограничение не касается 1-4 классов и детсадов. Как работают школы в красных регионах, где дети ушли на каникулы или перешли на дистанционку – читайте в материале.