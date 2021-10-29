Украина ставит себе высокую планку – за 5-10 лет восстановить научно-исследовательский флот в составе 36 судов, потерянных за годы независимости.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Одессе во время Конгресса местных и региональных властей.

По его словам, министру образования и науки Сергею Шкарлету поручено разработать соответствующую программу.

Глава государства подчеркнул, что Украина уже начала восстанавливать свой научный флот, поэтому они собрались в Одессе, где сегодня передадут станции Академик Вернадский ледокол RRS James Clark Ross.

– Мы ставим себе высокую планку – 36 научных судов, из которых 12 – океанские суда ледового класса. Мне кажется, что 36 – очень символическая цифра, ведь именно столько судов было в составе научного флота в 1991 году. За эти 30 лет, к сожалению, мы потеряли все эти 36 кораблей, – подчеркнул президент.

Он также призвал представителей региональных властей приобщаться к разработке программы восстановления научного флота.