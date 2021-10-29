Ноябрь 2021: что изменится в Украине в ноябре 2021

С 1 ноября 2021 года украинцев ожидает несколько важных изменений. В частности, ряд украинских городов, среди которых и столица, будет жить по правилам красной зоны карантина. А вот автомобилистов ждут новые правила дорожного движения.

Что еще изменится в Украине с 1 ноября 2021 года и в течение месяца – читайте в материале.

Красная зона в Киеве

Киев с 1 ноября переходит в красную зону карантина. Поэтому постоянная комиссия по ТЭБ и ЧС города утвердила перечень дополнительных ограничений, которые начнут действовать с этого времени.

Так, с 1 ноября в Киеве запрещено:

перевозить пассажиров общественным транспортом, в частности метрополитеном (кроме лиц до 18 лет), без отрицательного ПЦР-теста на Covid-19 или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа, или желтого или зеленого Covid-сертификата , или документа о выздоровлении лица от указанной болезни;

на определение антигена сроком действия 72 часа, или , или документа о выздоровлении лица от указанной болезни; перевозить пассажиров общественным транспортом – трамваями, троллейбусами, автобусами и маршрутными такси – в большем количестве, чем предусмотрено технической характеристикой транспортного средства;

посещать ТРЦ лицам, не достигшим 18 лет, без сопровождения взрослых , имеющих отрицательный ПЦР-тест на Covid-19 или экспресс-тест на определение антигена сроком действия 72 часа, или зеленый Covid-сертификат, или документ о выздоровлении;

, имеющих отрицательный ПЦР-тест на Covid-19 или экспресс-тест на определение антигена сроком действия 72 часа, или зеленый Covid-сертификат, или документ о выздоровлении; находиться без защитных масок на территориях учреждений здравоохранения и образования, в подземных переходах, на остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования при невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 метра;

работу заведений общественного питания, кроме доставки и заказов на вынос ( разрешается при наличии у всех посетителей и работников заведения отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа, или зеленого Covid-сертификата , или документа о выздоровлении);

у всех посетителей и работников заведения на определение антигена сроком действия 72 часа, или , или документа о выздоровлении); деятельность хостелов (разрешается при наличии у всех клиентов и работников заведения отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа, или зеленого Covid-сертификата, или документа о выздоровлении);

посещать посторонним лицам заведения и учреждения социальной защиты (разрешается при наличии у посетителей и рабочих заведения отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа, или зеленого Covid-сертификата, или документа о выздоровлении);

принимать посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров (разрешается при наличии у посетителей и рабочих заведения отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа, или зеленого Covid- сертификата, или документа о выздоровлении);

проводить все массовые мероприятия , кроме официальных спортивных мероприятий без зрителей, мероприятий по аттестации и оценке качества образования (разрешается при наличии у посетителей и рабочих заведений отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа, или зеленого Covid-сертификата, или документа о выздоровлении);

, кроме официальных спортивных мероприятий без зрителей, мероприятий по аттестации и оценке качества образования (разрешается при наличии у посетителей и рабочих заведений отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа, или зеленого Covid-сертификата, или документа о выздоровлении); проводить плановые госпитализации, за исключением ряда неотложных и срочных случаев.

Все учебные заведения Киева с 1 ноября должны перейти на дистанционный режим обучения. Детским садам разрешили работать при условии, что у всех работников есть документ о прохождении полного курса вакцинации.

Красная зона во Львове

С 30 октября ограничения красной зоны карантина установили и во Львове. Они предусматривают, что заведения, продающие товары первой необходимости (продукты, медицинские препараты, горючее), работают только при условии, что все работники вакцинированы.

В городе запретили проводить все массовые мероприятия и приостановили работу заведений культуры. Общественному транспорту разрешили перевозить не больше 50% пассажиров. Но вакцинация для водителей и контролеров обязательна.

Все льготники, кроме участников боевых действий, могут бесплатно пользоваться транспортом только с 11.00 до 16.00.

Посещать непродовольственные магазины на территории торговых центров и рынков могут лишь вакцинированные посетители. Продукты первой необходимости можно приобрести в маске и соблюдая дистанцию.

Заведениям общественного питания разрешили работать, но только при условии полной вакцинации работников и посетителей. Кроме того, за столиком должно быть не больше четырех человек, а в помещении – до 50% посетителей.

В спортивных заведениях разрешили только индивидуальные занятия при полной вакцинации работников и посетителей.

Отстранение от работы без Covid-прививки

С 8 ноября вступает в силу порядок отстранения от работы невакцинированных сотрудников учреждений, предприятий и организаций, которые обязательно должны быть привиты от Covid-19.

Приказом Минздрава определен перечень работников, вакцинация против коронавируса которых обязательна. Среди них:

Сотрудники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений. Работники учреждений высшего, послевузовского, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специального образования независимо от типа и формы собственности.

Но это не касается людей, имеющих абсолютные противопоказания к вакцинации от Covid-19, подтвержденные медицинским заключением.

Коммунальные тарифы

С 1 ноября семь поставщиков снизили годовые цены на газ. Теперь они стартуют с 7,79 грн за куб. м.

Самую низкую цену, 7,79 грн за куб.м, предложила компания Энерджи Трейд Групп (ETG.UA). Далее следуют компании Neogas (7,80 грн), Эвода Трейд КП Луцкводоканал (7,88 грн), Черкассыгаз Сбыт и Уманьгаз Сбыт (7,89 грн).

Нафтогаз Украины традиционно предлагает своим потребителям голубое топливо по цене 7,96 грн за куб. м. Остальные компании выставили годовые цены на газ от 7,98 до 13,5 грн за куб. м.

Для тех, кто отказался от годового тарифа на газ, традиционно будет действовать месячный. Одним из самых низких его установили компании Eнерджи Трейд Групп (7,78 грн за 1 куб. м), Маргаз, Галнафтогаз, Стрыйнафтогаз, Полтавагаз Сбыт (7,99 грн за 1 куб. м) и Киевские энергетические услуги (YASNO) – 8, 46 за 1 куб. м.

Самые высокие месячные тарифы в ноябре установили газоснабжающие компании Энергия страны (38,35 грн за 1 куб. м), М газ трейдинг (36,5 за 1 куб. м) и Аскания Энерджи (19,95 грн за 1 куб. м).

Цена на электроэнергию

С 1 ноября потребители будут платить за свет так же, как и в предыдущем месяце, то есть в зависимости от того, кто и сколько электроэнергии потребляет. Так, украинцы, использующие за месяц до 250 кВт/ч, будут платить за электричество по цене 1,44 грн.

Для домохозяйств, потребляющих более 250 кВт/ч в месяц, тариф останется на уровне 1,68 грн.

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Новые правила дорожного движения

С 1 ноября вступают в силу изменения в правилах дорожного движения. Прежде всего, нововведения касаются ограничения скорости за пределами населенных пунктов.

Так, с 1 ноября запрещается двигаться со скоростью 110 км/ч, если элемент дороги, отделяющий транспортные потоки противоположных направлений, не выделен широкой сплошной линией.

Ряд новшеств будет касаться велосипедистов. Теперь они должны переезжать проезжую часть по велосипедному переезду, а в случае его отсутствия — в соответствии с требованиями ПДД.

В местах, где движение регулируется, велосипедисты должны руководствоваться сигналами регулятора/светофора. Появятся на дорогах и общие для автомобилей и велосипедов полосы.

Кроме того, с 1 ноября в Украине будет новая дорожная разметка, обозначающая места парковки вдоль автодороги, приближение к кольцевой развязке, выходы с территории школьных заведений, места с наибольшим количеством аварий и другие.

Также для украинцев будут действовать новые диагональные пешеходные переходы. Помимо этого, кроме трех общепринятых типов государственных дорог (международные, национальные и региональные) вводится четвертый — территориальный.

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Цены на бензин

В ноябре цены на бензин и дизельное топливо в Украине могут немного вырасти. Однако кардинального повышения стоимости топлива не предвидится.

С учетом установленных Кабмином предельных надбавок, стоимость бензина на АЗС в Украине сейчас не может превышать 33,20 грн за 1 литр, а дизельного топлива – 32,07 грн за литр. Поэтому именно с такими граничными ценами Украина встретит ноябрь.

Но в начале месяца ожидается следующее обновление средней стоимости дизеля и бензина от Минэкономики. Поэтому после него, согласно прогнозу директора украинской Консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, цены на топливо вырастут в среднем на 30-40 копеек.

Выходные в ноябре

В ноябре 2021 украинцы будут работать 22 дня. Отдохнуть же все традиционно смогут по субботам и воскресеньям, поскольку дополнительных выходных и государственных праздников в последнем месяце осени не предполагается.

Сколько будут отдыхать украинцы в ноябре 2021 — читайте на Фактах ICTV.