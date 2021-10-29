Оформление пенсии и субсидии через Дію – сроки запуска услуги

Уже в ноябре 2021 года оформить пенсию, субсидию и другие социальные выплаты можно будет через портал электронных услуг или мобильное приложение Дія.
Об этом заявил в эфире одного из телеканалов руководитель директората по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации Мстислав Баник.
По его словам, совместно с Минсоцполитики уже наработали все необходимое для перевода этих социальных услуг в онлайн.
Баник отметил, что это значительно упростит оформление пенсий и субсидий.
22 сентября Кабмин расширил перечень услуг, которые можно получить через приложение или портал Дія. Среди них – назначение пенсий, субсидий, помощи малообеспеченным семьям и другие социальные услуги.
Согласно постановлению, этот проект экспериментальный, и до 1 января 2022 года предоставление этих услуг онлайн должны ввести по меньшей мере в двух областях.
Кабмин ввел также отдаленную идентификацию получателей пенсии и денежной помощи с помощью Дія. Підпис.
Фото: Мінцифри