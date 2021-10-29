Оформление пенсии и субсидии через Дію – сроки запуска услуги

Уже в ноябре 2021 года оформить пенсию, субсидию и другие социальные выплаты можно будет через портал электронных услуг или мобильное приложение Дія.

Об этом заявил в эфире одного из телеканалов руководитель директората по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации Мстислав Баник.

По его словам, совместно с Минсоцполитики уже наработали все необходимое для перевода этих социальных услуг в онлайн.

Баник отметил, что это значительно упростит оформление пенсий и субсидий.

22 сентября Кабмин расширил перечень услуг, которые можно получить через приложение или портал Дія. Среди них – назначение пенсий, субсидий, помощи малообеспеченным семьям и другие социальные услуги.

Согласно постановлению, этот проект экспериментальный, и до 1 января 2022 года предоставление этих услуг онлайн должны ввести по меньшей мере в двух областях.

Кабмин ввел также отдаленную идентификацию получателей пенсии и денежной помощи с помощью Дія. Підпис.

Фото: Мінцифри