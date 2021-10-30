За прошедшие сутки в зоне проведения ООС зафиксировали 19 нарушений режима прекращения огня, одно из которых — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В результате вражеского обстрела ранения получили пятеро украинских военнослужащих. Сейчас они находятся в больнице. Состояние здоровья раненых – удовлетворительное.

Вблизи Причепиловки оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, а в направлении Зайцевого дважды использовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

В сторону Старогнатовки боевики открывали огонь из стрелкового оружия. Вражеские войска применили гранатометы разных систем и стрелковое оружие возле Майорска и дважды возле Новотошковского.

Позиции вблизи Водяного на Приазовье попали под обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, российско-оккупационные войска задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых сбросили осколочные гранаты ВОГ-17 в районе населенных пунктов Станица Луганская, Лебединское и дважды возле Павлополя.

Также в Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотника, вероятно Орлан-10, с пересечением линии столкновения.

Источник: ООС

Фото: ООС