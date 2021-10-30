Двухсотлетнее здание Одесского художественного музея обновят в рамках Большой стройки Зеленского

Одесский национальный художественный музей, расположенном в бывшем дворце Потоцких и построенном в 1810-1820 годах, ожидает масштабная реставрация в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка.

Что будет сделано в музее, стало известно в ходе его посещения Владимиром Зеленским 29 октября.

— Нужно не только отреставрировать здание, улучшить среду, где хранятся экспонаты, но и создать достойные условия для работников музея, для которых это не просто работа, а жизненное призвание, — сказал президент в ходе ознакомления с экспозицией музея.

В коллекции Одесского художественного музея, получившем статус национального в этом году после смерти его директора Александра Ройтбурда, сегодня хранится более 10 тыс. экспонатов, среди которых, в частности, и картины самого Ройтбурда, руководившего музеем с 2018 до 2021 годов.

— Благодаря энергии и таланту Александра Ройтбурда, оставившего здесь частицу своей души, музей приобрел совсем другое значение не только для Одессы, но и для всей Украины. Это место становится своеобразным магнитом для любителей искусства со всего мира, – отметил Зеленский.

В прошлом году музей посетило около 30 тыс. человек. В фондах музея находятся работы Ивана Айвазовского, Василия Кандинского, мастеров Одесской школы живописи, художников ХХ века и произведения современного искусства. Здесь также регулярно проводят мероприятия, посвященные украинской культуре и реализации прав и свобод человека.

Бывший дворец Потоцких, в котором расположен музей, является памятником культурного наследия национального значения. В состав музейного комплекса входят также фондовые и административные помещения, грот, реставрационная мастерская, класс для детских занятий и галерея Желтые великаны.

В ходе реставрации во всех помещениях проведут ремонт перекрытий, отреставрируют стены, полы и потолки. Здесь также проведут звуко- и теплоизоляционные работы, отремонтируют все фасады, санузлы сделают инклюзивными и установят лифт. По плану, реставрация должна завершиться в 2025 году.

Программа Владимира Зеленского Большая реставрация, входящая в национальную программу Большая стройка, предусматривает восстановление в ближайшие годы по меньшей мере 150 объектов культурного и исторического наследия.