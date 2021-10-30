В Ровенской области введут дополнительные карантинные ограничения из-за ухудшения эпидемической ситуации. Со вторника, 2 ноября, общественным транспортом смогут пользоваться люди, имеющие сертификат вакцинации, ПЦР или экспресс-тест.

Об этом сообщил глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, соответствующее решение приняли на внеочередном заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС.

Он отметил, что из-за существенного роста количества Covid-пациентов местные власти вынуждены искать дополнительные койки в больницах региона.

Одной из них стала Ровенская городская детская больница, которая предоставит около 100 дополнительных взрослых коек для лечения больных коронавирусом.

По его словам, в регионе усилят проверки заведений общественного питания и торговли на соблюдение ограничений карантина.

По состоянию на 30 октября, 15 регионов Украины находятся в красной карантинной зоне. Среди них – город Киев, Львовская, Ровенская, Одесская и другие области.