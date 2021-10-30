Документы умершего кормильца:

индивидуальный налоговый номер (ИНН) — выдается налоговой администрацией;

справка о составе семьи — можно взять в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП);

справка о смерти кормильца — выдается отделом государственной регистрации актов гражданского состояния (РАГС);

трудовая книжка или другие документы, которые предоставляют информацию о страховом стаже умершего (в день смерти он должен был иметь страховой стаж, достаточный для пенсии по III группе инвалидности).

* Для пенсии также могут учесть доходы умершего кормильца за любые 60 месяцев страхового стажа подряд до 30 июня 2000 года. Это происходит по желанию родственников или если страховой стаж покойного с 01.07.2000 года был менее 5 лет.

Это означает, что вы имеете право обратиться в бухгалтерию предприятия, где работало лицо до 30.06.2000, и попросить справку о доходах умершего кормильца во время работы. В некоторых случаях это поможет увеличить размер социальных выплат нетрудоспособным членам семьи. Однако это не является обязательным.

Документы заявителя, которому предназначается социальная пенсия по потере кормильца:

паспорт или свидетельство о рождении;

справка о регистрации;

ИНН и копия;

подтверждение семейной связи с умершим (свидетельство о рождении, паспорт, свидетельство о браке и т. д.);

доказательства того, что нетрудоспособные члены семьи (кроме детей) содержались за счет умершего кормильца (например, справка о месте регистрации по одному адресу с умершим);

трудовая книжка лица, которому будет назначаться социальная пенсия по потере кормильца;

справка из учебного заведения, где заявитель учится на дневной форме (если это требуется);

справка о том, что один из супругов или нетрудоспособные близкие родственники ухаживают за детьми умершего кормильца до 8 лет (при необходимости).

Кроме этого, можно подать и другие документы для получения права на социальные выплаты в зависимости от конкретного случая. Например, решение об опекунстве по потере кормильца или подтверждение особого статуса умершего кормильца или заявителя.

Обратите внимание, что к оригиналам документов также прилагаются их копии. Нужно предоставить еще фото человека, которому будет назначаться пенсия.