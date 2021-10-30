Шаг 1. Выясняем, на кого может быть оформлена пенсия по потере кормильца
Пенсия по потере кормильца назначается, если имеются нетрудоспособные члены семьи, которых полностью содержал умерший. Его родители или один из супругов с инвалидностью или на пенсии имеют право получать социальные выплаты. Кроме этого, право на пособие имеют дети (родные и усыновленные) до 18 или 23 лет (в случае обучения на дневной форме или наступления сиротства по потере кормильца).
Если у умершего остались дети до 8 лет, за которыми ухаживают близкие члены семьи, то такие родственники имеют право на назначение социальной пенсии. Единственное условие — они не должны работать.
Шаг 2. Собираем документы для оформления пенсии по потере кормильца
Документы умершего кормильца:
- индивидуальный налоговый номер (ИНН) — выдается налоговой администрацией;
- справка о составе семьи — можно взять в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП);
- справка о смерти кормильца — выдается отделом государственной регистрации актов гражданского состояния (РАГС);
- трудовая книжка или другие документы, которые предоставляют информацию о страховом стаже умершего (в день смерти он должен был иметь страховой стаж, достаточный для пенсии по III группе инвалидности).
* Для пенсии также могут учесть доходы умершего кормильца за любые 60 месяцев страхового стажа подряд до 30 июня 2000 года. Это происходит по желанию родственников или если страховой стаж покойного с 01.07.2000 года был менее 5 лет.
Это означает, что вы имеете право обратиться в бухгалтерию предприятия, где работало лицо до 30.06.2000, и попросить справку о доходах умершего кормильца во время работы. В некоторых случаях это поможет увеличить размер социальных выплат нетрудоспособным членам семьи. Однако это не является обязательным.
Документы заявителя, которому предназначается социальная пенсия по потере кормильца:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- справка о регистрации;
- ИНН и копия;
- подтверждение семейной связи с умершим (свидетельство о рождении, паспорт, свидетельство о браке и т. д.);
- доказательства того, что нетрудоспособные члены семьи (кроме детей) содержались за счет умершего кормильца (например, справка о месте регистрации по одному адресу с умершим);
- трудовая книжка лица, которому будет назначаться социальная пенсия по потере кормильца;
- справка из учебного заведения, где заявитель учится на дневной форме (если это требуется);
- справка о том, что один из супругов или нетрудоспособные близкие родственники ухаживают за детьми умершего кормильца до 8 лет (при необходимости).
Кроме этого, можно подать и другие документы для получения права на социальные выплаты в зависимости от конкретного случая. Например, решение об опекунстве по потере кормильца или подтверждение особого статуса умершего кормильца или заявителя.
Обратите внимание, что к оригиналам документов также прилагаются их копии. Нужно предоставить еще фото человека, которому будет назначаться пенсия.
Шаг 3. Подаем заявление для получения социальной пенсии по потере кормильца
Обращаемся в местный отдел Пенсионного фонда Украины. Пенсия по потере кормильца может быть оформлена также онлайн.
Шаг 4. Получаем свое пенсионное удостоверение
После того, как собрали все необходимые документы и подали заявление на назначение пенсии по потере кормильца, остается ждать одобрительного решения и получения социального пособия. Если вы обратились в течение одного года, пенсия по потере кормильца семьи будет назначаться со следующего после смерти дня.