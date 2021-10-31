В Киеве с 1 ноября отменяют повышение скорости движения автомобилей до 80 км/ч на семи улицах.

Как проинформировали в Киевской городской госадминистрации, с 1 ноября по 1 апреля следующего года максимально разрешенная скорость движения на дорогах столицы составит 50 км/ч. Исключение – участки, где разрешенная скорость еще ниже.

Следовательно, с 1 ноября будет запрещено двигаться со скоростью 80 км/ч на следующих улицах:

• Набережное шоссе;

• Приднепровское шоссе;

• Столичное шоссе;

• проспект Бажана;

• улица Саперно-Слободская;

• улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);

• проспект Шухевича (от Северного моста до улицы Бальзака).

В ночь на 1 ноября на этих улицах будет демонтировано 90 дорожных знаков 3.29 (ограничение максимальной скорости движения до 80 км/ч). Следовательно, в столице будет действовать единый скоростной режим.

Стоит отметить, что в Киеве уже не один год разрешают на ряде улиц скорость движения транспорта до 80 км/ч. Такая норма обычно действует в период с 1 апреля по 1 ноября, а на зимний период отменяется.

Список улиц ежегодно конкретизируется соответствующим актом после обследования дорог.

С 1 ноября 2021 года вступают в силу изменения в правила дорожного движения: в Украине появятся новые знаки и дорожная разметка.

Среди новых дорожных знаков – жилая зона, пешеходная дорога, въезд в населенный пункт и выезд из него, направления поворота, места разрешенной остановки и стоянки, запрещение движения, место для зарядки электрокаров, платная дорога, диагональный пешеходный переход и другие.