К Украине приближается циклон, в связи с чем уже во вторник, 2 ноября, в большинстве областей ожидается смена погоды: будет облачно и дождливо.

Как сообщили в Укргидрометцентре, циклон приблизится к южным регионам Украины уже этой ночью, и завтра он будет перемещаться по территории нашей страны.

Так, 2 ноября в большинстве областей Украины в течение дня пройдут небольшие или умеренные дожди. Солнечно будет только в западных регионах – Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой областях.

По данным синоптиков, температура ночью в западных и северных областях будет варьироваться от -1 до +4 градусов, в восточных и центральных регионах – от +4 до +7. На юге будет теплее: до +9 градусов.

Днем температура на западе Украины составит от +10 до +13 градусов; на севере – до +11 градусов; в центре – от +10 до +12 градусов; в восточных регионах – от +11 до +12 градусов; на юге – до +15 градусов.

Ветер – преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киевской области и Киеве днем 2 ноября ожидаются небольшие дожди. Скорость ветра будет достигать 5-10 м/с.

Ночью в Киеве могут быть небольшие заморозки: температура составит от -1 до +4 градусов. По области синоптики прогнозируют температуру от +1 до +4 градусов тепла.

Днем столбики термометров поднимутся до +8-11 градусов тепла (в столице – от +6 до +11 градусов).

В Укргидрометцентре заверили, что циклон быстро покинет территорию Украины, и во второй половине недели будет преобладать погода без осадков, а также потеплеет.

По прогнозам синоптиков, ноябрь в Украине будет аномально теплым, особенно его первая декада. Наибольшее отклонение среднемесячной температуры возможно в северных и восточных регионах нашей страны (на 3-4 градуса выше климатической нормы).

До Нового года-2022 не следует ожидать устойчивого снежного покрова в Украине. По данным синоптиков, температура воздуха в ноябре и декабре будет преимущественно в пределах нормы или даже выше. В январе 2022 года снег прогнозируют, однако не в начале месяца.