В Киеве возле станции метро Демеевская начала устанавливать первую новогоднюю елку. Декорацию украсили звездой золотистого цвета.

Об этом идет речь в Telegram-канале Киев сейчас. На фото можно заметить, что уже установили около половины элементов елки, однако ее еще не начали украшать новогодними игрушками.

Монтаж первой елки начали на Демеевской площади. Вероятнее всего, вскоре возле нее появится каток, на котором смогут прокатиться все желающие.

На фотографии видно, что речь идет о новогодней искусственной елке возле киевской кондитерской фабрики. Праздничную декорацию устанавливают ежегодно.

Елка на Софиевской площади в Киеве

Стало известно, как в этом году будет выглядеть новогодняя елка на Софиевской площади в Киеве. Главную декорацию украсят праздничными игрушками и гирляндами теплых цветов.

Компания, которая ежегодно организует праздничные мероприятия к Новому году в столице, пообещала больше фотозон и развлечений, чем в прошлом году.

Планируется, что церемония зажигания огней на главной новогодней елке страны в Киеве начнется 19 декабря – на День святого Николая.