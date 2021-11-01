Новые дорожные знаки и разметка в Украине — список и фото

С 1 ноября вступили в силу изменения в правила дорожного движения. В Украине появились новые знаки и дорожная разметка.

Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в социальной сети Facebook.

Новые дорожные знаки

Среди новых дорожных знаков — жилая зона, пешеходная дорога, въезд в населенный пункт и выезд из него, направление поворота, места разрешенной остановки и стоянки, запрещение движения, автозаправочные или электрозарядные станции, места для зарядки электрокаров, платная дорога, диагональный пешеходный переход и другие.

Новая дорожная разметка

Согласно нововведению, появилась новая дорожная разметка, обозначающая места парковки вдоль автодороги, приближение к кольцевой развязке, выходы из территории школьных заведений, места с наибольшим количеством аварий и другие. К вертикальной разметке прибавят новую желто-красную.

Велодорожки

Изменения касаются движения велосипедистов, пешеходов и людей с нарушением зрения. В частности, вводится новое определение велосипедного пути, значение полосы и переезда.

В ПДД указали права и обязанности велосипедистов, зарегламентировали их действия во время движения, смежное движение пешеходов и людей с нарушением зрения.