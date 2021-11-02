Около 60% украинцев убеждены, что газовый кризис в Европе не должен влиять на стоимость коммунальных услуг в Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг в течение 21-23 октября.

Так, 84% респондентов сообщили социологам, что знают о рекордном росте цен на газ в Европе (из них 49% – хорошо осведомлены). И только 16% опрошенных не слышали об этой ситуации.

Несмотря на это, большинство респондентов (а именно 59%) считают, что рост стоимости газа в Европе не должен влиять на их платежки (то есть тарифы в Украине не должны расти).

Еще 33% опрошенных предположили, что коммунальные тарифы могут немного увеличиться. В то же время, эта категория респондентов считает, что разницу в стоимости коммунальных услуг должно частично компенсировать государство.

И только 5% респондентов высказали мнение, что тарифы следует устанавливать с учетом рыночных цен на энергоресурсы.

Опрос проводился среди жителей Украины от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Метод опроса – телефонные интервью с использованием компьютера. Всего социологи опросили 2500 человек. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2%.

Газовый кризис в Европе

В последнее время цены на газ в Европе бьют рекорды. Фьючерсы превышали отметку в $1 200 за тыс. кубов.

Рост стоимости газа связывают с низкими запасами в газовых хранилищах Европы перед зимой, перебоями поставок из России и давлением РФ, которая таким образом пытается быстрее запустить свой газопровод Северный поток-2.

В сентябре депутаты Европарламента обвинили российского газового монополиста Газпром в рыночных манипуляциях с целью ускорения запуска газопровода. Они призвали расследовать роль Газпрома в резком росте стоимости газа в Европе.

18 октября стало известно, что первую нить Северного потока-2 заполнили техническим газом.

В то же время, в Госдепартаменте США отмечали, что Северный поток-2 не заработает до марта 2022 года из-за процесса сертификации в Германии и Еврокомиссии.

В октябре Украина направила немецкому регулятору свои заявки на участие в сертификации компании-оператора газопровода – Nord Stream-2 AG. Заявки подали НАК Нафтогаз Украины и Оператор ГТС Украины. Если Берлин примет их, это обяжет учитывать позицию Киева во время процедуры сертификации.