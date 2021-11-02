Киев уже второй день находится в красной зоне карантина. В связи с этим в общественном транспорте, в учреждениях и на предприятиях столицы проверяют наличие у граждан Covid-документов.

Речь идет о наличии у пассажиров, работников и посетителей сертификата о вакцинации от Covid-19 (одной или двумя дозами) или отрицательного результата теста на коронавирус. Это может быть, как ПЦР-тест, так и экспресс-тест на антиген, действующий в течение 72 часов.

Согласно решению столичной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, можно предъявлять и документ о выздоровлении от коронавируса. Со следующей недели украинцы смогут получить такой сертификат в Дії.

Полиция Киева избирательно проводит проверки в транспорте, метрополитене и на предприятиях. Людей в метро столицы сегодня стало больше, однако толпы не было.

Красная зона: как в Киеве проверяют Covid-документы и сколько нарушителей обнаружили / 2 фотографии

Всего в Киеве за первый день пребывания в красной зоне зафиксировано 38 случаев отсутствия Covid-документов.

За день правоохранители провели более 700 проверок (из них 482 – в общественном транспорте, а остальные – на объектах хозяйственной деятельности).

В транспорте специальные группы правоохранителей в ходе рейдов составили 20 протоколов о нарушениях, а на предприятиях и организациях – 18.

Следует отметить, что нарушителям грозит штраф от 17 до 34 тыс. грн. Размер штрафных санкций будет определять суд.

С 1 ноября Киев перешел в красную зону адаптивного карантина. По прогнозам мэра столицы Виталия Кличко, жесткий локдаун может длиться около месяца. Все будет зависеть от динамики распространения коронавируса в городе, которая пока отрицательна.

О новых карантинных ограничениях в Киеве после перехода в красную зону – читайте в материале.

Фото: Depositphotos, Факты ICTV