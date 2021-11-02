Матч Динамо – Барселона: метро и другой транспорт Киева будет работать дольше

В Киеве на НСК Олимпийский в 22.00 состоится футбольный матч между командами Динамо (Киев) и Барселона (Испания). Поэтому метро и несколько маршрутов наземного транспорта будут работать на час дольше.

В КГГА также предупреждают о возможном ограничении или даже закрытии станции Олимпийская на вход перед началом матча, а после завершения – станций Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого.

Такие ограничения вводятся во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

Как будет работать наземный общественный транспорт:

на час дольше будут ходить троллейбусы №3, 8, 18, 24, 26, 30, 41;

трамваи – №1-К, 8-К, 28;

автобусы в режиме маршрутного такси – №178, 220, 410, 500, 523, 576, 582.

Будут также дежурить резервные автобусы №33-Т, 55, 69, 99 на случай возникновения необходимости.

20 октября каталонская Барселона встречалась с киевским Динамо в матче третьего раунда группового этапа Лиги чемпионов-2021/2022.

Матч в Барселоне закончился со счетом 1:0. Теперь киевляне занимают четвертое место в группе E.