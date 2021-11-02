На повышение пенсий предлагают выделить 1,5 млрд грн: кто может получить надбавки

Пенсии ликвидаторам аварии Чернобыльской катастрофы предлагают платить, исходя из пятикратного размера минимальной зарплаты.

Соответствующий проект изменений в постановление Кабинета министров разработало Министерство социальной политики. Его обнародовали для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Согласно предварительным расчетам, для реализации этой инициативы из государственного бюджета Украины в период с января по октябрь 2022 года нужно выделить 1 010 млн грн и в период с октября по декабрь 2022 года — 474,3 млн грн.

Кроме того, авторы постановления предлагают определить с 1 октября 2022 года единственный показатель средней заработной платы (дохода), с которой уплачены страховые взносы, за 2014-2016 годы, при исчислении пенсий ликвидаторам.

На днях министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что в 2022 году в Украине планируется реализовать 12 этапов повышения размера пенсий для разных категорий населения.

Так, на январь планируется перерасчет пенсий для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС с инвалидностью. Кроме того, продолжится повышение пенсий 65-летним гражданам в связи с ростом минимальной зарплаты.

Источник: Федерация профсоюзов Украины