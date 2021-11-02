АТБ объединяет миллионы украинцев для спасения малышей с онкозаболеваниями

В Україні на початку листопада стартував другий сезон безпрецедентної за масштабом і соціальною значущістю акції Мене це стосується. А тебе?, яку проводять Всеукраїнський благодійний фонд АТБ, торговельна компанія АТБ-Маркет і фонд Таблеточки.

Метою цього проекту стало збирання коштів на медикаменти та закупівлю новітнього медичного обладнання для онкологічних клінік і медцентрів країни. Минулої осені в межах акції вдалося зібрати більш як 10 млн грн, які були спрямовані на цільову допомогу онкохворим дітям.

— Раку байдужі пандемія та карантин. Рак не робить знижку на зелені, помаранчеві та червоні зони. Від раку поки не придумали вакцину. Разом із благодійним фондом Таблеточки та нашими партнерами ми повторно запускаємо у всіх магазинах нашої торговельної мережі благодійну акцію для допомоги дітям з онкозахворюваннями. Цього разу вона буде ще масштабнішою, з більш амбітними цілями, із залученням максимально широкого кола партнерів і однодумців, — написав на своїй сторінці у Facebook голова Ради директорів, генеральний директор корпорації АТБ Борис Марков.

Як і торік, основним майданчиком для проекту стали супермаркети найбільшої за багатьма показниками торговельної мережі України. Сьогодні в 334 населених пунктах країни, включаючи й Київ, функціонують 1276 магазинів АТБ.

Взяти участь в акції та збільшити шанси малят на одужання може кожен із нас. З 1 по 30 листопада, у прикасових зонах усіх магазинів АТБ, буде розміщена полиця із благодійними товарами. Кожен покупець зможе обрати бажаний варіант. Також їх можна знайти безпосередньо на касах магазинів.

В акційному асортименті – мінішоколадки, желейні цукерки, жувальні гумки, вологі серветки, стаканчики для напоїв, шоколадні батончики тощо.

Увесь прибуток від цих товарів (за вирахуванням податків), а також по 0,5 грн від купівлі товарів, наданих партнерами, серед яких великі компанії та відомі бренди, спрямують на лікування онкохворих малюків — підопічних благодійного фонду Таблеточки.

БФ Таблеточки протягом 10 років працює в чотирьох напрямках: адресна допомога українським родинам, системна допомога дитячим онкологічним відділенням, захист прав дітей і професійний розвиток медперсоналу.

Фонд був заснований у 2011 році. За цей час адресну допомогу одержали понад 5 тис. родин. Зараз під опікою БФ Таблеточки перебувають 500 українських дітей і 21 онкологічне відділення по всій Україні.

— Для мене ця акція особлива. Вона об’єднує всю країну та показує, якою важливою є участь кожної людини, як легко та просто робити добро. Разом ми наближаємо майбутнє, де жодна українська дитина не вмирає від раку. Нас із вами це стосується, – сказала директор фонду Таблеточки зі стратегічного партнерства Світлана Пугач.

Другий рік поспіль найбільша за багатьма показниками торговельна мережа України об’єднує мільйони українців навколо вирішення гострої соціальної проблеми.

Йдеться про допомогу онкохворим дітям, для яких своєчасне та правильне лікування — це питання здоров’я та навіть життя. У середньому, за рік в Україні ставлять страшний діагноз більш ніж тисячі дітей.

Тобто щодня три українські родини дізнаються, що їх дитина повинна боротися за життя. У розвинених країнах ЄС більше 80% малюків виходять з цієї битви переможцями.

Сучасна медицина здатна творити дива. Проте є інший бік медалі – таке лікування потребує сучасного медобладнання та препаратів. Воно дороге і не завжди по кишені українським родинам.

Сувора статистика показує, що на даний момент в Україні менша частина дітей перемагає рак.

Проте це можливо. Шанси на одужання та повернення до нормального життя є. Вони значно збільшуються завдяки діяльності соціально відповідального та патріотичного бізнесу, допомозі благодійників, приверненню уваги суспільства та держави.

Необхідні загальні зусилля. Допомогти легко. Зробити свій внесок можна, не відволікаючись від звичних справ. Наприклад, купуючи продукти в магазині АТБ. Взяти участь в акції та збільшити шанси малят на одужання може кожен.

Як зазначив директор Благодійного фонду АТБ Сергій Демченко, якісна та результативна допомога може бути тільки системною. Тому й ухвалили рішення другий рік поспіль провести настільки масштабну та значущу для суспільства благодійну акцію, об’єднати як партнерів по бізнесу, так і мільйони українців.

Тільки згуртувавшись, ми зможемо досягтися максимального результату.

Новий сезон обіцяє бути не менш успішним і яскравим, ніж попередній. Акцію Мене це стосується. А тебе? підтримали 13 зірок українського шоу-бізнесу. Серед них Олег Винник, Наталя Сумська, Ганна Тринчер, Богдан Шелудяк, Ектор Хіменес-Браво, Jerry Heil, Королева ночі Ольга Полякова, Володимир Остапчук, Злата Огневич, DZIDZIO, KAZKA, Ганна Буткевич.

Слоган найбільш масштабної благодійної акції осені – Ти зірка, коли допомагаєш дітям. Не обов’язково бути зіркою, мільйонером, меценатом чи VIP-персоною, аби допомагати дітям. Кожен із киян може вважати себе зіркою, долучившись до шляхетної справи.

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