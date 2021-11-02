Семен Панфилович Калныш родился 15 февраля 1927 года. Его семья проживала в пгт Обуховка Днепровского района Днепропетровской области.

Здесь 15 февраля 1927 года и родился Семен Панфилович. Он пережил Голодомор и массовый искусственный голод 1946-1947 годов.

В семье Семен Панфилович был одним из четырех детей. К счастью, Голодомор пережили все. Для выживания многое сделал отец, глава их семьи.

Разговор с ним записали летом этого года специалисты Национального музея Голодомора-геноцида при поддержке Украинского культурного фонда.

— Отец всегда был дальновидным. И в 33-м, и в 29-м, и всю жизнь запас у него хоть какой-то, но всегда был. А сам отец много помогал в 33-м своим близким, соседям, братьям и сестрам, — рассказывает Семен Панфилович.

Говорит, что тяжелее всего семья пережила голод 1921 года.

— 1921-й. Тогда в Обуховке самый сильный голод был. Мой отец и еще соседи Самсин и Радеон — вот так втроем. Лошадка, бричка, тулупы, валенки, ряднина. Собрались и поехали в Полтавскую область. Там более-менее был урожай. И привезли оттуда по 10-15 пудов зерна. Ну и овощей немного, — вспоминает свидетель. — Жили бедненько. Затем при НЭП (НЭП – новая экономическая политика, которая проводилась в Советских республиках с 1921 года — Ред.), когда разрешили личную собственность, отец решил построить ветряную мельницу. И зажили в материальном плане хорошо. Приехал председатель поселкового совета к нам домой, а отец как раз болел, лежал. И он сказал: “Панфилий Васильевич, пришло время и твоей мельницы”. Мы разобрали мельницу, — вспоминает Семен Панфилович.

Во время голода больше всего пострадали единоличники (которые отказывались вступать в колхоз) и кулаки (так называли тех, кто имел хозяйство, скот, орудия труда).

Если они также не хотели вступать в колхоз, их раскулачивали, отбирая все, и отправляли на Соловки (самый большой советский концентрационный лагерь 1920-130 лет — Ред). Был кулаком и дедушка Семена Панфиловича.

— Ну, у деда, у того было. И волы были у него. И около пяти-шести лошадей, несколько коров. Штук 50 овец. И земля была. Было 11 га в степи и приусадебный участок – два с половиной гектара. Но он все понял и отвез все свое хозяйство: плуг, борону, коней, овец. Все отдал добровольно. Его тоже кулаком признали, но в Сибирь или на Соловки не выслали. Оставили здесь. А кулаков высылали на незаселенные земли. Отец не растерялся. Оставил только одну лошадь, корову. Ну и такое, птица была, — рассказывает Семен Панфилович.

Коллективизация была принудительной. По селу ходили целые бригады и отбирали у людей нажитое, скот, заставляли вступать в колхоз.

— В одной бригаде могло быть от 1 до 4 человек. Вот такое количество. Я знаю, что у нас там на Золотиевке две бригады было. А по Обуховке — около сотни. Шестая сотня у нас была. В каждой сотне были свои бригады. Это уже 33-й год. Поскольку хлеба еще немного было. А из колхоза все вывезли до зернышка. Никто не получил ни грамма. И оплаты никакой не было. Все вывезли на заготовку. Власти забирали все. Продовольственные товары. Здесь сыграл роль опыт 1921 года. Именно поэтому многие сумели выжить, — говорит Семен Панфилович.

Были распространены и доносы на тех, кто не желал отдавать нажитое. Семен Панфилович рассказывает об одном односельчанине Цапке Фоме, который впоследствии якобы написал письмо самому Сталину.

— Он в саду что-то там закопал ночью. А сосед донес. И пришли к нему с этими щупами. Признавайся. Нашли, забрали. Все конфисковали и отправили его в Сибирь. И когда он отбыл там двадцать пять лет и вернулся, ему не разрешили поселиться в собственном доме в Обуховке. В 25 км есть Калиновка. Там он и поселился. Ему подсказали, и он написал Сталину письмо. И Сталин ему разрешил вернуться домой, — рассказывает Семен Панфилович.

В эти же годы вместе с голодом 1921-1923 годов советская власть начала активную пропаганду атеизма и борьбу с религиозными сооружениями. А против религиозных деятелей начались настоящие репрессии.

Согласно историческим данным, только к 1924 году и только в Русской Православной Церкви погиб 21 архиерей, 66 были лишены свободы, погибло до 15 тыс. представителей клира и монахов. Об одной из таких историй рассказывает и Семен Панфилович Калныш.

— У нас церковь была лучшая в области, такая только в Новомосковске и в Обуховке была. Ни одного гвоздя. Но церковь развалили. Это была инициатива городского главы. Люди не давали этого делать. С третьего раза только разрушили нашу церковь. Здесь уже стояла милиция, были органы. Многих подговорили, вроде как так не годится, церковь — это опиум. Было много активистов, сторонников развала этих соборов церковных. Батюшку поймали, постригли бороду и сказали: «Появишься еще…». В радиусе нашего района развалили все церкви. Их разбирали и использовали для строительства коровников. Большинство материала уходило в “частные руки”. Приезжали, загружали, а куда увозили — никто не знает. К этому времени у нас уже был староста — Ворошило. Этот Ворошило забрал иконы, всю атрибутику. И когда война закончилась, он вернулся, купил дом и организовал в нем церковь, — вспоминает очевидец.

1933 год был очень голодным. Люди, у которых отобрали все, пытались добыть хотя бы какой-то харч – собирали колоски, зерно, ели почти гнилую рыбу.

— Как специально, в степи было много мышей. А они себе делают заготовки зерна на зиму. Та вот, они собирали и прикрывали землей, а люди ходили и разбирали эти сооружения. И все, что нашли, вместе с землей домой приносили. Потом фильтровали и питались этим. Вот здесь, у нас в Обуховке, около восьми озер. И тогда рыбы было много. Когда озера подсыхали, воды становилось меньше. Все Чередницкое было во льду. Изрубленное. Потому что рыба задыхалась, а ее ловили и ели. Кошек, собак ели. Ели все, — вспоминает Семен Панфилович.

Днепропетровская область – одна из наиболее пострадавших от Голодомора областей Украины. По разным данным, в области от голода и сопутствующих заболеваний умерли от 65 тыс. до 833 тыс. человек.

— Зачепиловка — пишут: каждую минуту семь человек в районе умирали. Каждый час умирало около тысячи. А каждые сутки — двадцати тысяч. Это был самый пик, — говорит Семен Панфилович.