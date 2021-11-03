Жители комплекса ЖК Город Цветов неоднократно жаловались на нехватку парковочных мест возле своих домов.

Застройщик отреагировал на запрос местных жителей, и для увеличения паркомест партнер девелопера — Инвестиционно-строительная компания Горизонт построила многоярусный паркинг.

Этот вопрос является достаточно актуальным, ведь на тысячу жителей приходится более 400 автомобилей: в 2021 году Киев бесспорно лидирует по уровню автомобилизации среди других регионов Украины. Поэтому наличие на территории комплекса просторного паркинга и сервисов для владельцев авто становится одним из главных критериев выбора жилья в столице. В том числе и новая автомойка уже скоро появится в ЖК Город Цветов на столичном Сырце.

Есть ЖК — будет и парковка: на Сырце возвели паркинг после жалоб жильцов / 3 фотографии